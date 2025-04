Serie B, il Bari vince 2-1 sul Palermo al San Nicola

FRANCESCO LOIACONO - Nell’anticipo della trentatreesima giornata di Serie B, il Bari conquista una preziosa vittoria per 2-1 contro il Palermo allo stadio “San Nicola”. Un successo importante per i biancorossi, che rilanciano le proprie ambizioni in chiave salvezza o playoff, a seconda della parte di classifica in cui si trovano.La partita si apre subito con ritmi elevati. Al 6’ il Bari sblocca il risultato: cross preciso di Favasuli dalla destra e tocco vincente di Maggiore, che insacca con il destro alle spalle di Desplanches. La risposta del Palermo arriva prontamente: al 17’ è Pojhanpalo a riportare il punteggio in parità con un rasoterra di sinistro che sorprende il portiere pugliese.Il primo tempo regala altre emozioni. Al 33’ Dorval sfiora il gol per i padroni di casa, mentre un minuto dopo è Lasagna, per i rosanero, a mettere i brividi alla difesa barese.Nella ripresa, le occasioni continuano a fioccare ma la mira non è delle migliori: all’8’ Blin ci prova su punizione, ma non trova lo specchio. Al 24’ Lasagna ha una buona chance ma non riesce a concretizzare, e al 38’ è Bonfanti, di testa, a non centrare la porta.Quando il pareggio sembra il risultato più probabile, il Bari colpisce: al 44’ è Simic, di testa, a firmare il gol del definitivo 2-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bellomo. Esplode il San Nicola per una vittoria che vale oro.Il prossimo impegno per i biancorossi sarà nella trentaquattresima giornata di campionato: lunedì 21 aprile alle 12:30, in trasferta contro il Südtirol allo stadio “Druso”.