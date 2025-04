Aeronautica Militare salva un bimbo di 10 anni in imminente pericolo di vita con un volo sanitario d’urgenza

BARI - Un bimbo di 10 anni, in imminente pericolo di vita, è stato salvato grazie a un intervento tempestivo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo è stato trasportato da Bari a Milano – Linate in un volo sanitario d’urgenza a bordo di un C-130J, un aereo specializzato in missioni di questo tipo. Il volo ha permesso di garantire al bambino, ai suoi genitori e all’equipe medica un’assistenza adeguata durante tutto il tragitto.

Il C-130J, unico aereo dell’Aeronautica Militare in grado di imbarcare due ambulanze grazie alle sue particolari dimensioni e agli equipaggiamenti avanzati, è partito da Pisa nella serata di ieri. Dopo oltre un’ora di volo, l’aereo ha raggiunto l’aeroporto di Bari, dove ha prontamente imbarcato l’ambulanza contenente il bambino, insieme alla sua famiglia e a tre operatori sanitari, tra cui tre autisti. Il piccolo paziente necessitava di ricevere supporto medico specializzato durante il viaggio, motivo per cui si è reso necessario l’utilizzo di un mezzo così specifico.

Il bambino, precedentemente ricoverato presso il Policlinico di Bari “Giovanni XXIII”, è stato trasportato in tutta sicurezza verso l’aeroporto di Milano Linate, dove è arrivato poco dopo le due di notte. Da lì, è stato trasferito in ambulanza al Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, dove ha ricevuto l’assistenza sanitaria specifica di cui aveva urgente bisogno.

Il C-130J, dopo aver completato la missione sanitaria, ha fatto ritorno a Pisa, atterrando presso l’aeroporto militare della 46ª Brigata Aerea, pronto per riprendere la sua operatività in favore della collettività.

Il volo sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Bari e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L’operazione è stata tempestivamente disposta e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano, dimostrando la rapida reattività delle forze militari nel garantire interventi di emergenza a favore dei cittadini.

Questa operazione evidenzia ancora una volta l'importanza e l’efficienza dell’Aeronautica Militare, sempre pronta a intervenire in situazioni di estrema urgenza per salvaguardare vite umane.