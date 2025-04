Al Bano spiega la sua assenza al funerale di Papa Francesco: "Per rispetto verso la cerimonia"

BARI - Al Bano Carrisi ha spiegato il motivo per cui non sarà presente al funerale di Papa Francesco, previsto per sabato mattina in piazza San Pietro. In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno, il celebre cantante ha dichiarato di aver scelto di non partecipare all’evento, sebbene nutra un grande rispetto per la figura del Papa e per la solennità della cerimonia.

“Per rispetto verso il Papa e la cerimonia. So che non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un autografo o un selfie. E, in un’occasione solenne come questa, mi dispiacerebbe molto. Quindi, preferisco evitare sia il funerale sia la visita nella Basilica di San Pietro", ha spiegato Al Bano, facendo capire come la sua notorietà gli impedirebbe di partecipare in modo discreto a un evento di così grande importanza.

La sua decisione ha suscitato diverse reazioni, alimentando un dibattito sulla sua scelta di non essere presente. Nonostante il clamore, il cantante ha sottolineato di non voler disturbare la solennità del momento, desiderando evitare la possibilità di distrazioni legate alla sua figura pubblica.

Al Bano ha poi ricordato il suo rapporto personale con Papa Francesco, rivelando che durante i numerosi incontri avuti con il pontefice, non aveva mai affrontato la dolorosa questione di sua figlia Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose anni fa. “Ci siamo incontrati un bel po’ di volte. Non ho mai trattato con lui l’argomento di Ylenia, cerco di evitarlo. Mi ero allontanato con rabbia dalla fede. Inveivo, mi sentivo abbandonato da Dio per il dolore stavo provando. Ma, proprio nella tragedia, ho scoperto la fede. Mi sono detto: da cristiano chi pensi di essere per non riuscire ad accettare quello che Dio ha provato, ovvero la morte di suo figlio in croce?”, ha riflettuto il cantante, che ha trovato nella sua sofferenza un'opportunità di crescita spirituale.

Le parole di Al Bano hanno suscitato diverse reazioni, ma lui ha chiarito che la sua decisione di non partecipare al funerale non nasce da una mancanza di rispetto verso il Papa, bensì dal desiderio di mantenere una certa riservatezza in un momento tanto solenne.

La scelta del cantante di non essere presente alla cerimonia di addio al Papa ha acceso un dibattito, ma la sua riflessione sulla fede e sulla sofferenza rimane un aspetto centrale della sua testimonianza.