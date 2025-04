Aeroporto Arlotta di Grottaglie: Galante (M5S) esprime dispiacere per l'assenza di AdP in Commissione

GROTTAGLIE – Oggi si è svolta inl’audizione sull’aeroportodi Grottaglie, che ha trattato in particolare lo studio inviato dalla Regione Puglia alriguardo al riconoscimento dellaper gli scali aeroportuali di Grottaglie, Brindisi e Foggia. La discussione ha visto la partecipazione anche del capogruppo del, che ha espresso alcune preoccupazioni in merito all'assenza di, ente responsabile del dossier.

Galante ha commentato: “Dispiace che Aeroporti di Puglia, che ha commissionato lo studio inviato al MIT, abbia deciso di non presentarsi in Commissione. È fondamentale che tutte le parti interessate e la comunità siano a conoscenza dei contenuti del documento, senza che ciò possa in alcun modo influire sulle decisioni in corso a Roma. Non ci basta come risposta il fatto che il report non possa essere diffuso fino a quando il Ministero non si sarà espresso."

Il tema centrale della discussione riguarda l'importanza di aprire l’aeroporto Taranto-Grottaglie ‘Arlotta’ ai voli di linea, un passo fondamentale per lo sviluppo economico e infrastrutturale dell’intera provincia, con un’attenzione particolare in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, che si terranno proprio in Puglia.

Galante ha sottolineato: “La questione dell’apertura dell’aeroporto Arlotta è cruciale per il nostro territorio e per il futuro di Taranto. È fondamentale che il Governo e la Regione prendano posizione. Per farlo, dobbiamo avere accesso ai dettagli del report e capire la direzione in cui stiamo andando.”

Il capogruppo M5S ha poi sollecitato la convocazione di un tavolo allargato presso la Camera di Commercio di Taranto, come già richiesto durante l'incontro organizzato dal M5S a Grottaglie, per approfondire ulteriormente la questione e sollecitare l'attivazione della Conferenza di Servizi, così come disposto dal Consiglio di Stato. Inoltre, Galante ha chiesto un incontro con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per sollecitare una rapida convocazione del tavolo tecnico.

Una delle principali criticità sollevate riguarda la scelta dell’Università di Bergamo per la redazione dello studio, anziché coinvolgere le università pugliesi, che potrebbero avere una conoscenza più diretta del contesto locale. Inoltre, Galante ha lamentato l'assenza di associazioni di categoria e enti del territorio nel processo di redazione del documento, chiedendo maggiore coinvolgimento degli attori locali.

“Abbiamo il diritto di sapere se siano stati considerati i contributi governativi e regionali per la fase di startup dell’aeroporto e come questi possano incidere sul futuro del progetto,” ha aggiunto Galante, ribadendo l’importanza di risposte chiare e tempestive.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a monitorare da vicino la vicenda, in quanto un futuro migliore per Taranto, secondo Galante, passa anche attraverso l'ottenimento di collegamenti aerei efficienti e moderni.

Un passo fondamentale per il futuro di Taranto – L’integrazione dell’aeroporto Arlotta nei circuiti dei voli di linea rappresenta una sfida strategica per la crescita economica e il rilancio del territorio, e il M5S promette di continuare a fare pressione per garantire che il progetto vada avanti nel modo giusto.