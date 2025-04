Bitonto in marcia silenziosa per ricordare la 74enne Lucia Chiapperini, ennesima vittima di femminicidio

BITONTO - L’Amministrazione comunale di Bitonto aderisce e sostiene l’iniziativa “Luci per Lucia”, la marcia silenziosa in programma a Mariotto nella serata di domani, 29 aprile 2025, per ricordare Lucia Chiapperini, l’ennesima vittima di femminicidio uccisa dal marito a colpi di forbici il 18 aprile scorso.La marcia, spiegano le organizzatrici del Centro antiviolenza “Io Sono Mia”, rappresenta “un gesto semplice ma potente: portare una luce, una candela, una lanterna. Per dire che vogliamo vivere nella consapevolezza, che la violenza va riconosciuta, nominata, contrastata, e che ogni comunità può diventare presidio di speranza e di cura”.Il raduno è fissato alle ore 19 in Via Traetta a Mariotto nei pressi della panchina rossa. I partecipanti sono invitati a portare una luce e a scrivere su post-it pensieri e frasi da utilizzare per comporre l’installazione collettiva in memoria di Lucia che le organizzatrici hanno in animo di realizzare insieme a tutti i partecipanti al termine della marcia.Dal sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, l’appello a rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini per una massiccia partecipazione a un’iniziativa “indispensabile per gridare in maniera compatta e decisa un corale no alla violenza sulle donne in tutte le sue forme. È necessario testimoniare la necessità di un radicale cambiamento culturale, che porti a una vera parità nelle relazioni tra uomini e donne, sradicando stereotipi che continuano ad alimentare purtroppo soprusi e violenze”.