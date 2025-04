Al Demodè Club la festa dei Millenials con dj Osso e Lady Janet

BARI - Mercoledì 30 aprile, al Demodè Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto “Millennials night”, il party che propone un viaggio a ritroso nel tempo negli anni ’80, ’90 e 2000, durante il quale si esibirà alla consolle dj Osso, nome noto della radiofonia italiana famoso per i suoi mash-up, accompagnato dalla vocalist Lady Janet, vincitrice dei Dance Music Awards come migliore voce italiana 2023.Questo format offrirà un mix esplosivo di musica, gaming e cultura pop con le hit che hanno fatto sognare intere generazioni, dalle sigle di celebri serie tv come Friends a quelle dei cartoni animati più amati, che hanno caratterizzato l’infanzia di migliaia di ragazzi, come “L’uomo Tigre” e “Lupin”. Non mancheranno i brani che hanno segnato oltre trent’anni di musica pop italiana e internazionale, da Britney Spears alle Spice Girls, passando per i Backstreet Boys e molti altri. Il tutto sarà supportato da video, costumi e allestimenti a tema che permetteranno di intraprendere un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo con la gioia che caratterizza il periodo più bello dell’anno.A selezionare il ricco repertorio sarà dj Osso, al secolo Gianluca Oddo, tra i principali esponenti della happy music in Italia, la cui missione è quella di esplorare nuove forme melodiche per cercare un nuovo modo di far ascoltare musica, fino a giungere in luoghi sonori dove nessun dj è mai arrivato prima.“Il set muterà in base alla reazione del pubblico – ha affermato Osso –. Di certo sarà una bellissima atmosfera visto che si tratta di tre decadi di storia epica nella quale è racchiusa tutta la musica che ancora ascoltiamo oggi. Il tutto poi sarà supportato da video, costumi e allestimenti all’interno del locale; un bel viaggio musicale nel tempo”.Insieme a lui ci sarà anche Lady Janet, artista e speaker radiofonica romana che con la sua voce graffiante e l’anima rock intratterrà il pubblico del club modugnese, per due anni consecutivi nominata nella categoria vocalist ai Dance Music Awards, gli oscar del mondo della notte, e vincitrice del titolo nel 2023. Numerose le sue esibizioni in locali italiani ed europei durante il suo percorso artistico ultraventennale, iniziato nel 1998, mentre degna di nota è stata la collaborazione col celebre dj francese Bob Sinclair.: 3397360006: 22.00