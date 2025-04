Wings for Life World Run 2025: di scena anche a Bari l'appuntamento con la solidarietà e la speranza

(Red Bull Content Pool / Alessandro Dealberto)

MILANO - Domenica 4 maggio 2025, laprenderà il via in diverse località del mondo, con l’obiettivo di superare il record di partecipanti dell'edizione precedente. Già a poche giornate dal grande evento, mancano solo alcune iscrizioni per raggiungere e battere il primato di, confermando la corsa come la più grande e inclusiva al mondo. Ogni anno, il 100% delle quote d’iscrizione e delle donazioni è destinato alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale, un motivo in più per correre con uno scopo che va oltre la semplice competizione.

Il formato unico della Wings for Life World Run permette a chiunque, indipendentemente dal livello di preparazione fisica, di partecipare all'evento, correndo, camminando o anche partecipando in sedia a rotelle. I partecipanti di tutto il mondo si sfideranno simultaneamente, attraverso l’app ufficiale (disponibile per IOS e Android), da soli o in uno degli App Run organizzati oppure nelle Flagship Run ufficiali.

In Italia, il 4 maggio sarà possibile partecipare a eventi nelle seguenti località:

Milano CityLife , con la presenza di personalità come Veronica Ruggeri , Ale Della Giusta , Gio Maione , Thomas Asueni , e gli atleti Tony Arbolino , Lara Colturi e Ruggero Tita ;

Ravenna , con la partecipazione di Lorenzo Lotti e Matteo Rizzi ;

Aosta , con Leonardo Lotto ;

Bibione , dove Despar ha coinvolto tutti i propri dipendenti in un evento di festa e solidarietà;

Roma, Verona, Welsberg-Monguelfo, Palermo Mondello, Bari e Laterza.

L'evento non è solo una corsa, ma un vero e proprio movimento globale che unisce persone da ogni angolo del pianeta. Una delle caratteristiche più straordinarie della Wings for Life World Run è la sua capacità di coinvolgere atleti di ogni tipo: dalla Catcher Car, un traguardo mobile che insegue i partecipanti attraverso la voce del content creator Ale Della Giusta, agli incoraggiamenti della motivatrice ufficiale dell’edizione 2025, la presentatrice TV Veronica Ruggeri. La Catcher Car, che parte 30 minuti dopo il via, mette fine alla gara quando raggiunge il partecipante, creando un’esperienza di corsa davvero unica.

Numeri straordinari per un evento che ha visto, dalla sua prima edizione, oltre 1.559.534 partecipanti provenienti da 195 nazioni diverse, raccogliendo un totale di 51,93 milioni di euro destinati alla ricerca. Grazie a questi fondi, la Fondazione Wings for Life ha finanziato 213 progetti di ricerca, tra cui numerosi trial clinici che hanno permesso a persone con lesioni al midollo spinale di riacquistare funzionalità motorie o di ricominciare a camminare.

Uno degli esempi più emozionanti è quello di Michel Roccati, ingegnere torinese che, dopo essere diventato paraplegico a causa di un incidente nel 2017, ha riacquisito la capacità di camminare grazie a un progetto di ricerca finanziato anche dalla Wings for Life World Run. Michel prenderà parte all'App Run di Milano CityLife, un momento simbolico per testimoniare la speranza che questa corsa porta con sé.

Un altro team speciale sarà quello di IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che parteciperà all'App Run della città con un gruppo composto da medici, fisioterapisti, infermieri e pazienti, testimoniando l’importanza della ricerca in ambito medico-scientifico. Il professor Pietro Mortini, primario di Neurochirurgia e Ordinario all'Università Vita-Salute San Raffaele, sottolinea: “Wings for Life World Run è molto più di una corsa: è un movimento globale che dà voce e speranza a chi vive con una lesione al midollo spinale.”

Nel frattempo, l’iniziativa Despar Nord ha deciso di coinvolgere attivamente oltre 9.000 dipendenti in una giornata di solidarietà. A Bibione, il team di Despar correrà insieme, rafforzando così il legame con la comunità e i valori di inclusività e benessere. Massimo Salviato, Amministratore Delegato di Despar Nord, afferma: “Partecipare alla Wings for Life World Run è per noi molto più di una corsa, è un gesto concreto che riflette i nostri valori aziendali e il nostro impegno verso la comunità.”

L’appuntamento per la Wings for Life World Run 2025 è domenica 4 maggio, ma le iscrizioni rimarranno aperte fino alle 12:00 dello stesso giorno. Chiunque voglia partecipare all’evento, o scoprire di più, può registrarsi su www.wingsforlifeworldrun.com. Inoltre, dal 4 al 9 maggio, Adidas offre uno sconto del 10% a chiunque si presenti nello store di CityLife con il proprio pettorale dell’evento.

La Wings for Life World Run è una corsa che va oltre il semplice sport: è un’occasione per sentirsi parte di un movimento globale che, passo dopo passo, avvicina sempre più persone alla speranza di un futuro senza lesioni spinali.