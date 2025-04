Al via il nuovo progetto del GAL Ponte Lama 'Discover Puglia Federiciana': giovedì 4 aprile si parte con Trani

TRANI - Illancia, un innovativo progetto di marketing territoriale volto a promuovere il connubio tra prodotti autentici locali e il patrimonio storico-architettonico dell'area GAL. L'iniziativa mira a valorizzare il territorio pugliese, coinvolgendo attività agricole, agroalimentari, turistico-ricettive, commerciali, artigianali e culturali.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 4 aprile alle ore 16:30 presso Palazzo Beltrani a Trani, dando il via a un ciclo di eventi dedicati alla presentazione del brand Discover Puglia Federiciana.

Un marchio per il territorio

Il progetto nasce dall'esigenza di promuovere in maniera sinergica i prodotti tipici e il territorio dell'area GAL, sia dal punto di vista turistico che commerciale. Attraverso un'approfondita analisi dell'identità locale e dei flussi turistici, anche mediante strumenti avanzati di intelligenza artificiale (AI), il GAL ha sviluppato il Marchio Discover Puglia Federiciana e il relativo disciplinare d’uso.

Il coinvolgimento degli stakeholder

La fase attuale del progetto prevede il coinvolgimento degli stakeholder locali. Durante l’evento inaugurale verranno illustrati gli strumenti di promozione, il disciplinare e le modalità di adesione al marchio, oltre ai benefici per le aziende che entreranno a far parte del circuito Discover Puglia Federiciana.

Questa iniziativa rientra nel progetto a Regia diretta 5.2 “Promuovere un Sistema di Marketing Territoriale Integrato”, attraverso il quale il GAL Ponte Lama intende rafforzare la condivisione dell'identità rurale locale e promuovere le imprese del territorio. Il progetto prevede anche attività di incoming in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Canada e future iniziative nella prossima programmazione GAL.

Diventa ambasciatore del territorio

Le attività economiche locali interessate potranno aderire al progetto e diventare veri e propri ambasciatori del territorio, beneficiando di strumenti promozionali mirati e di una rete di valorizzazione integrata.

Partecipa all’evento per scoprire le opportunità offerte dal progetto e come la tua attività può far parte di questa rete esclusiva!

🔹 Per informazioni: 📞 Nadia Di Liddo - 393 937387