Aspettando il Festival Il Giullare: inclusione e teatro in scena a Corato

CORATO - Prosegue il viaggio di, la rassegna che anticipa la storica manifestazione estiva dedicata all’inclusione attraverso il teatro. Il prossimo, il quarto appuntamento coinvolgerà gli studenti dell’Istituto Professionalein un’esperienza unica.

Alle 10:30, presso la sala teatro della Parrocchia di San Gerardo, la Compagnia Teatrale Il Giullare di Trani porterà in scena il pluripremiato spettacolo “IO – La Rinascita”, che ha già conquistato pubblico e critica con oltre 50 repliche. Solo nel 2024, lo spettacolo ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi, vincendo la rassegna nazionale “Fuori Misura – Premio Giovanni Soldini” a Treia (MC) e partecipando a importanti eventi culturali, tra cui gli Stati Generali della Cultura Accessibile a Pesaro, la Biennale del Teatro Sociale di Catania e il Festival In&Aut di Milano.

La Compagnia Il Giullare, attiva dal 2002, è un progetto della Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà di Trani. Fondata e diretta da Vincenza Angarano e Capurso Giovanna, oggi Presidente e Vicepresidente della Cooperativa, la compagnia promuove l’arte e il teatro come strumenti di inclusione sociale e culturale.

L’evento è sostenuto da diverse istituzioni locali. Angelo Semeraro, Presidente della Consulta per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità, sottolinea l’importanza di sensibilizzare gli studenti e la comunità sulla ricchezza della diversità. Anche Vincenzo Biancolillo, Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Città di Corato, evidenzia come la Compagnia Il Giullare rappresenti un modello di inclusione da seguire e imitare.

Il progetto gode del patrocinio del Garante della Regione Puglia e della Fondazione Vincenzo Casillo, con il supporto degli assessori comunali Felice Addario (Politiche Sociali) e Beniamino Marcone (Politiche Culturali ed Educative), che ribadiscono l’importanza di costruire una comunità attenta ai diritti di tutti.

Dopo l’appuntamento del 4 aprile, la rassegna continuerà con altri eventi a maggio e giugno, culminando nel Festival Il Giullare con il tradizionale contest teatrale, per il quale è già disponibile il regolamento sul sito www.ilgiullare.it. Il festival comprenderà anche spettacoli di musica, cinema e showtime.

Inoltre, quest’anno Aspettando il Festival Il Giullare è diventato un format televisivo, condotto da Marco Colonna e trasmesso grazie alla collaborazione di Telesveva e News City 24. La prossima puntata andrà in onda il 10 aprile.

Il Festival Il Giullare è un’occasione straordinaria per studenti e cittadini di Corato per immergersi in storie di talento, resilienza e inclusione, rafforzando la consapevolezza che la diversità non è un limite, ma un’opportunità di crescita per tutti.

