Allarme infortuni mortali su strada in Puglia: Inail e Confindustria lanciano 'RE/FRESH' per la sicurezza

- L'analisi dei dati infortunistici in Puglia rivela un preoccupante aumento dei decessi per incidenti stradali, in particolare quelli "in itinere" (nel tragitto casa-lavoro), cresciuti dell'80% nel 2024, a fronte di un calo degli infortuni mortali sul lavoro. Per contrastare questo fenomeno, Inail Puglia e Confindustria Bari e BAT hanno presentato oggi a Bari il progetto

L'iniziativa mira a formare i lavoratori e sensibilizzarli sui rischi della strada, sia negli spostamenti quotidiani che nell'uso di veicoli aziendali. Il progetto prevede attività di sensibilizzazione, approfondimenti normativi e quattro workshop con esperti che analizzeranno la sicurezza stradale da diverse angolazioni, illustrando anche il nuovo Codice della strada e l'impiego dell'IA nella prevenzione. Sono previsti anche momenti di formazione pratica per migliorare le abilità di guida.

Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia, ha sottolineato come gli incidenti stradali siano la prima causa di infortuni sul lavoro e come il progetto miri a fornire ai lavoratori uno strumento concreto per la sicurezza. Giuseppe Totorizzo, Presidente Sezione Trasporti Confindustria Bari e BAT, ha evidenziato la necessità di politiche infrastrutturali mirate, come dirottare i mezzi pesanti sulle autostrade con tariffe più accessibili. Natale Mariella, Presidente Anita Puglia, ha ribadito l'impegno di ANITA nella formazione e ha indicato la strada camionale di Bari come una potenziale risposta infrastrutturale significativa.