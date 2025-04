Progetto ‘Digital empowerment for placement’: formati gratuitamente e sul mercato del lavoro 200 nuovi specialisti in cybersecurity, turismo digitale e logistica automatizzata

BARI – È entrato nella fase finale il progetto ‘Digital Empowerment for placement’, che ha formato gratuitamente quasi 200 pugliesi per ricollocarli sul mercato del lavoro come specialisti della cybersecurity, del turismo digitale e della logistica automatizzata. Il percorso - selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale–Impresa sociale nell’ambito del PNRR e gestito da Consorzio Mestieri Puglia Scs, Spegea Business School, il Centro Interdipartimentale Start-up Lab del Politecnico di Bari e Confindustria Bari e BAT, in qualità di partner sostenitore – ha coinvolto pugliesi disoccupati ed inoccupati di età compresa fra i 34 e i 50 anni. Il 50% dei corsisti ha già affrontato un colloquio con una delle 76 imprese pugliesi che, al momento, ha deciso di aderire ai world cafè, incontri ideati per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Grazie alla loro formula innovativa e al momento di confronto su tematiche di interesse per i tre comparti, gli appuntamenti stanno anche catalizzando l’attenzione di sempre più realtà imprenditoriali interessate a queste figure professionali. Per venti corsisti, infine, c’è già stata la concreta opportunità di firmare un contratto di lavoro.Questi e altri dati sono stati diffusi durante il quinto world cafè che si è tenuto oggi nella sede di Spegea dedicato al marketing territoriale e alle innovazioni nel turismo e, in particolare, per la promozione di destinazioni meno conosciute attraverso un efficace uso dei social media e della user generated content (contenuti multimediali prodotti dagli utenti e condivisi sui propri canali social). All’incontro hanno partecipato l’assessore al Turismo, sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia Gianfranco Lopane, il Sales Specialist del Patria Palace Hotel di Lecce Federico Aversa, il consulente con lunga esperienza come Direttore Operativo di hotel e resorts Nico Casulli, la HR Specialist di Etjca Spa Ivana Moccia.“Il settore del turismo – ha commentato il direttore di Spegea Business School Rossana Montemurno, introducendo l’incontro – è molto dinamico e in Puglia sta vivendo una fase di rinnovamento molto importante grazie ai progetti di valorizzazione del territorio, quali ‘Puglia Destination Go’, varato qualche mese fa proprio dall’assessore regionale Lopane. Questa spinta al rafforzamento della gestione e organizzazione delle destinazioni pugliesi mira a ripensare in maniera strutturata l’offerta turistica delle località pugliesi coinvolgendo le numerosissime realtà legate al settore. Da un punto di vista degli operatori si prospetta un aumento della richiesta di figure specializzate capaci di portare in questo comparto, ormai strategico per l’economia regionale, innovazione e competenza”.Per il presidente del Consorzio Mestieri Puglia (agenzia per il lavoro capofila del progetto) Vito Genco: “Con questo progetto, abbiamo provato giocare il ruolo di facilitatori nel complesso obiettivo della riqualificazione delle competenze digitali di circa 200 persone che, per età e circostanze di vita, si sono ritrovate in posizione di distanza dal mercato del lavoro. Credo non sia errato affermare che le competenze digitali siano una vera e propria ‘soft skill’ in grado di determinare il pronostico di occupabilità di coloro che cercano occupazione. È, dunque, su questa convinzione che abbiamo impiantato la nostra progettualità ed auspico che coloro che hanno partecipato con impegno a questo percorso possano oggi avere un’opportunità in più di ingresso nel mondo del lavoro”.