AMAN e Comitato Giochi Mediterraneo insieme per promuovere il grande evento Internazionale di Taranto

TARANTO – Un evento internazionale si terrà giovedì 17 aprile a Taranto: AMAN (Alliance of Mediterranean News Agencies), in collaborazione con il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ha organizzato un seminario dedicato alla tanto attesa manifestazione sportiva multidisciplinare che vedrà la città protagonista nel 2026. – Un evento internazionale si terrà giovedì 17 aprile a Taranto: AMAN (Alliance of Mediterranean News Agencies), in collaborazione con il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ha organizzato un seminario dedicato alla tanto attesa manifestazione sportiva multidisciplinare che vedrà la città protagonista nel 2026.





Il seminario, intitolato "I XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: Un’Eredità di Sport, Sostenibilità e Dialogo Multiculturale", si svolgerà nella suggestiva cornice del Castello Aragonese presso la Conference Hall allestita del Villaggio IN Italia di Nave Amerigo Vespucci.





Lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare sarà ormeggiato lungo la banchina del Castello dal 16 al 22 aprile, offrendo un’esperienza d’eccezione alle autorità presenti e ai partecipanti all’incontro.





"Attraverso questa collaborazione con AMAN, intendiamo far conoscere ai Paesi del bacino del Mare Nostrum la città di Taranto, fulcro dei Giochi del Mediterraneo 2026, e l'intenso lavoro che stiamo svolgendo per garantire un'ospitalità di alto livello a tutti i partecipanti: atleti, delegazioni, media, amanti dello sport e del nostro territorio" ha spiegato Massimo Ferrarese, commissariostraordinario di governo e presidente del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 "In occasione di questo appuntamento con AMAN, abbiamo voluto fortemente la presenza di Nave Vespucci a Taranto, un simbolo di eccellenza, sport e passione che condividiamo con la Regina dei Mari".





Per l’Amministratore delegato di ANSA e presidente AMAN Stefano De Alessandri "l’Alleanza delle Agenzie di stampa del Mediterraneo AMAN, attualmente presieduta da ANSA, ha l’obiettivo di rafforzare i legami di cooperazione tra le agenzie di stampa della regione e condivide i valori fondanti dei Giochi del Mediterraneo di amicizia, pace e rispetto. La possibilità di riunire a Taranto più di 20 agenzie stampa dell’area in vista dei XX Giochi del Mediterraneo, in contemporanea con la tappa di Nave Vespucci e presso il Villaggio IN Italia, rappresenta un’occasione per diffondere i valori comuni e approfondire la rete di condivisione delle informazioni nel bacino del Mediterraneo".





A testimoniare la rilevanza dell'evento per la città e per i Giochi, è prevista la presenza dei Ministri On. Tommaso Foti e On. Andrea Abodi, sottolineando il sostegno istituzionale alla manifestazione e alla sua importanza per il territorio e per il dialogo mediterraneo.





Il seminario costituisce un contributo significativo al confronto e alla diffusione di conoscenze in preparazione di Taranto 2026, mirando a rafforzare il legame tra sport, cultura, sostenibilità e il dialogo tra le nazioni del Mediterraneo.