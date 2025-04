"Annidiamoci" incanta Bari: oltre 40 partecipanti alla tappa del tour al Hogwarts Café

– Nuovo successo per il tour di, il celebre gruppo di socializzazione nato nel Nord Barese e sempre più punto di riferimento per chi desidera intrecciare nuove amicizie. Nella giornata di, il gruppo è tornato nel capoluogo pugliese con una tappa speciale ospitata nella magica atmosfera deldi via Amoruso, a Bari. Tra pozioni, bacchette e richiami al mondo del maghetto più famoso del cinema, l’evento ha registrato, confermando la crescita costante del progetto.

Ideato dalla biscegliese Annamaria Iannelli, "Annidiamoci" si distingue per la sua capacità di trasformare la socialità digitale in vere esperienze di incontro, offrendo un’alternativa concreta alla solitudine e alla routine quotidiana. Attraverso la sua pagina Instagram – in costante crescita – e un gruppo WhatsApp sempre attivo, la community propone eventi, uscite e iniziative aperte a tutti, in modo semplice, inclusivo e spontaneo.

Il segreto del successo? Un ventaglio di attività diversificate che risponde ai gusti più disparati: serate a tema, bowling, cene, cinema, passeggiate e – con l’arrivo della bella stagione – anche escursioni, picnic e giornate nella natura. L’obiettivo, spiega la fondatrice, è quello di creare occasioni autentiche di socializzazione, dove ognuno possa sentirsi accolto, senza pressioni e senza etichette.

L’appuntamento barese ha confermato ancora una volta il carattere aggregativo e coinvolgente del format. Il gruppo, infatti, si sta espandendo ben oltre il Nord Barese, attirando persone di tutte le età e da diversi comuni della Puglia, tutte accomunate dal desiderio di uscire dalla comfort zone e condividere momenti di leggerezza e relazione.

Con l'arrivo della bella stagione, "Annidiamoci" è pronto a portare la propria energia all’aria aperta, rilanciando con nuovi eventi in grado di rafforzare il senso di appartenenza e la voglia di stare insieme. Un progetto dinamico, autentico e sempre più presente anche sui social, dove ogni nuovo post è un invito a far parte di una comunità reale, calorosa e in continua evoluzione.