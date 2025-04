Tragedia sulla Statale 172 tra Casamassima e Turi: muore un 23enne in un incidente nella notte

CASAMASSIMA - Una tragica fatalità ha sconvolto la notte sulla, nel tratto compreso tra, dove unin un grave incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto, una Audi Q3, che è finita fuori strada ribaltandosi più volte. L’impatto è stato fatale: al momento dell’arrivo dei soccorritori del 118, il corpo del giovane è stato trovato privo di vita al di fuori dell’abitacolo, sbalzato probabilmente a causa del violento capovolgimento del mezzo.

Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e l’autovettura, e le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per fare luce sulla dinamica dell’incidente.

Al momento, non si esclude che l’incidente sia stato causato da un colpo di sonno, dall’alta velocità, o da un’improvvisa perdita di aderenza. Saranno le indagini a chiarire le cause esatte della tragedia.