APCI - Cena ‘Edutainment Experience’ a Torre Cintola Greenblu Resort: un viaggio nel gusto e nella sostenibilità

MONOPOLI - L’Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI) ha il piacere di invitarti a un evento esclusivo, pensato per gli amanti della gastronomia e della sostenibilità. L’appuntamento è per lunedì 7 aprile 2025 alle 19:30, presso il suggestivo Torre Cintola Greenblu Resort di Monopoli (BA), situato in Contrada Capitolo/Lamandia.

Un’esperienza culinaria unica

Quella che ti aspetta è una ‘Edutainment experience’ ideata dalla squadra APCI Chef Lab, pensata per offrire un’esperienza formativa e sensoriale. Durante la serata, i partecipanti avranno la possibilità di assaporare piatti preparati dai cuochi della squadra nazionale APCI, utilizzando prodotti di alta qualità forniti dai partner dell'evento. In particolare, Culligan, uno dei principali partner, fornirà i suoi avanzati sistemi di filtrazione dell’acqua, sottolineando l’importanza di una cucina responsabile e consapevole.

Un viaggio nei trend gastronomici del futuro

L’evento non è solo un’occasione per gustare prelibatezze, ma anche per scoprire e riflettere sull'evoluzione dei trend enogastronomici, come la crescente attenzione alla riduzione degli sprechi e la promozione di una cucina più consapevole, responsabile e sostenibile. Gli chef presenteranno piatti innovativi, con un approccio che guarda al futuro, in linea con le sfide globali che la cucina moderna è chiamata a fronteggiare.

Perché partecipare

Questa cena esclusiva non solo sarà un'opportunità per godere di piatti squisiti, ma anche un'occasione di formazione su come la cucina possa evolversi in maniera responsabile, rispettando l’ambiente e i principi di sostenibilità. Sarà un’occasione per incontrare esperti del settore, scoprire nuove tendenze e vivere un’esperienza unica nel cuore della Puglia.

Non perdere l'opportunità di far parte di questa serata speciale, dove gastronomia e sostenibilità si incontrano per offrire un’esperienza sensoriale e culturale senza pari.

L'appuntamento è per il 7 aprile, alle 19:30, presso Torre Cintola Greenblu Resort di Monopoli.