Apre a Bari il Teatro Artemisia: un nuovo centro culturale per la città e sede del primo FITA Point

BARI - Un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura prende vita a Bari:, alle ore 20:00, sarà inaugurata ufficialmente la(presieduta da) e con essa il, situato in via Camillo Rosalba 63, nel quartiere Poggiofranco.

La nuova struttura si propone come centro culturale e creativo al servizio della città e del territorio, pensato per accogliere attività artistiche, spettacoli e percorsi formativi. Una realtà facilmente raggiungibile e dotata di parcheggio privato, destinata a diventare un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la comunità teatrale barese.

L’accesso alle attività del teatro e dell’associazione è riservato ai soci tesserati, nel rispetto delle normative associative vigenti. Associarsi è semplice: è sufficiente compilare la domanda associativa e sottoscrivere la tessera annuale al costo simbolico di 5 euro.

Una programmazione ricca e multidisciplinare

La programmazione del Teatro Artemisia si preannuncia variegata e inclusiva. In calendario, rassegne teatrali, laboratori di teatro per adulti, ragazzi e bambini diretti da Ernesto Marletta, concerti, incontri musicali, serate culturali e anche corsi di yoga, sotto la direzione artistica di Mariella Lippo.

L’obiettivo è costruire uno spazio vivo e partecipato, dove il teatro dialoghi con le altre arti, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza culturale condivisa.

A Bari il primo FITA Point cittadino

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per presentare il primo FITA Point della città di Bari, un presidio territoriale ufficiale della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), nell’ambito di un più ampio progetto nazionale.

Il FITA Point offrirà servizi, consulenze, informazioni e opportunità di rete per compagnie teatrali, artisti, operatori del settore e appassionati, diventando uno snodo fondamentale per la promozione e il sostegno delle arti sceniche sul territorio.

Un progetto che guarda al futuro

La nascita del Teatro Artemisia rappresenta un momento significativo per la scena culturale e teatrale barese. Non solo per la crescita di una compagnia già radicata sul territorio, ma anche per la capacità di attivare collaborazioni e percorsi nazionali di promozione artistica.

Con questo nuovo spazio, Artemisia Teatro si conferma protagonista di una visione del teatro accessibile, condivisa e partecipata, in grado di coinvolgere la cittadinanza, valorizzare i talenti locali e promuovere l’educazione alla cultura in ogni fascia d’età.

L’ingresso all’evento inaugurale è libero. Un’occasione per scoprire da vicino il nuovo teatro, incontrare i protagonisti del progetto e diventare parte di una comunità culturale in crescita.