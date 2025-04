Con “Stregati dalla Musica” l’Opera è Pop: torna a Lecce “L’Elisir d’amore” in versione interattiva per 14mila studenti

LECCE - A Lecce l’opera lirica incontra le nuove generazioni e parla il linguaggio della scuola. Con la VI edizione del progetto “Stregati dalla Musica”, torna in scena L’Elisir d’amore, capolavoro di Gaetano Donizetti riletto in chiave pop e interattiva dai fratelli salentini Francesco e Matteo Spedicato. Le repliche riprenderanno domani, martedì 8 aprile, al Teatro Politeama Greco e proseguiranno fino al 10 aprile, con 14 matinée pensate per accogliere circaprovenienti da tutta la provincia.

Un'opera per tutti: la lirica diventa un’esperienza

“Stregati dalla Musica”, nato nel 2017 da un’idea di Francesco e Matteo Spedicato con Andrea Rizzo, è oggi il più grande progetto scolastico del Sud Italia dedicato alla scoperta della lirica, con oltre 100mila studenti coinvolti in sei edizioni e una rete nazionale che unisce scuole, biblioteche e istituzioni culturali sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione (MIM).

Lo spettacolo, diretto da Lev Pugliese con direzione artistica di Eliseo Castrignanò, presenta un nuovo allestimento interattivo e partecipato: i ragazzi, infatti, diventano parte integrante dello show, cantando insieme agli artisti le arie più celebri dell’opera, preparate durante l’anno scolastico.

Giovani talenti in scena

Il cast, selezionato nell’ambito del programma Orpheo Opera Studio, vede alternarsi sul palco giovani artisti emergenti, formati attraverso un percorso di perfezionamento su canto, recitazione e movimento. Tra i protagonisti, Vincenzo Di Stasi e Tommaso Nicolosi (Nemorino), Camilla Difonzo, Romilda Di Serio e Chiara Merra (Adina), Angelo De Matteis (Belcore), e Gianpiero Delle Grazie nel ruolo di Dulcamara. Completano il cast i giovani attori di Orpheo Space.

Le scenografie animate, curate da Piero Schirinzi e Andrea Raho, trasportano il pubblico in un mondo visivo dinamico e coinvolgente, dove tradizione e innovazione si fondono.

Un’orchestra tutta studentesca

Grande protagonista dell’edizione 2025 è la neonata Orchestra Provinciale delle Eccellenze Musicali Studentesche, nata dal progetto Orchestri_Amo la Scuola, frutto della collaborazione tra Orpheo Space e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce. L’ensemble è composto da 45 giovani musicisti, selezionati tramite audizione, provenienti da diverse scuole della provincia.

Guidati dal maestro Eliseo Castrignanò, i ragazzi hanno seguito un percorso formativo di 80 ore e vivranno il loro debutto proprio con “L’Elisir d’amore”, confermando come il progetto rappresenti non solo un’opportunità artistica, ma anche uno strumento concreto di crescita personale, educativa e sociale.

Educazione e cultura per una comunità coesa

“Stregati dalla Musica” non è solo spettacolo: è un laboratorio permanente di cittadinanza culturale. La partecipazione attiva di studenti provenienti da contesti diversi contribuisce a rafforzare il tessuto sociale del territorio, stimolando l’inclusione, il talento e la consapevolezza del patrimonio musicale italiano.

Un modello di successo

Con l’adattamento firmato dagli Spedicato, “L’Elisir d’amore” diventa una vera e propria opera “easy”, pensata per essere accessibile e coinvolgente per i più giovani. Ogni messa in scena è un’esperienza immersiva che unisce teatro, musica, scuola e partecipazione.

La produzione è firmata Orpheo Space, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Puglia Culture e Comune di Lecce.

Un’opera che parla ai ragazzi, con i ragazzi. A Lecce, la magia del belcanto si trasforma in un’esperienza collettiva e inclusiva, in cui l’opera diventa davvero pop.