Apricena, tragedia sul lavoro: muore un uomo di 59 anni caduto da un ponteggio

– Un drammatico incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina in un’azienda di lavorazione dei marmi situata lungo la, nei pressi di Apricena. Unha perso la vita dopo essere precipitato da un

La vittima lavorava all’interno dell’azienda con mansioni di guardiano e si trovava in quel contesto lavorativo grazie a una misura alternativa alla detenzione, prevista dall’ordinamento penitenziario italiano. Il suo contratto rientrava infatti nell’ambito dell’affidamento al lavoro, una forma di pena che consente a persone condannate di scontare la propria condanna fuori dal carcere tramite l’attività lavorativa.

A dare l’allarme è stato un collega, che ha immediatamente chiamato i soccorritori del 118. Purtroppo, al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Il caso riaccende i riflettori sulle condizioni lavorative delle persone inserite in percorsi alternativi di rieducazione, e sull’urgenza di controlli più rigorosi nei luoghi di lavoro, specialmente in contesti a rischio come i cantieri e gli stabilimenti industriali.