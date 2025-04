Lutto per la scomparsa di Papa Francesco: registro di condoglianze alla Prefettura di Bari e lutto cittadino in Puglia

BARI – In occasione della scomparsa di, è stato aperto presso laundestinato ai cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio per la perdita del Santo Padre.

Il registro è disponibile nell’ingresso della Prefettura di Bari e resterà aperto al pubblico fino alla giornata di sabato 26 aprile, giorno delle esequie solenni che si terranno in Vaticano sul sagrato della Basilica di San Pietro.

Nel segno del lutto che ha colpito l’intera comunità nazionale e internazionale, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha proclamato lutto cittadino su tutto il territorio regionale per la giornata del 26 aprile, in concomitanza con i funerali del Pontefice.

In segno di rispetto e partecipazione al dolore collettivo, è stata inoltre disposta l’esposizione della bandiera della Regione Puglia a mezz’asta su tutte le sedi istituzionali fino al giorno della celebrazione delle esequie.

Un’iniziativa che si affianca alle molteplici espressioni di cordoglio provenienti da ogni parte del Paese e del mondo, a testimonianza dell’impatto profondo che Papa Francesco ha avuto su credenti e non credenti, come guida spirituale, figura morale e simbolo di umanità e giustizia.