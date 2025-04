ATRIVM, si ispira alla Puglia il nuovo concetto di design d’interni di 4 soci internazionali: grande apertura il 17 aprile a Lecce

LECCE - La Puglia ammalia, incanta, conquista non solo chi ci viene una volta sola, in vacanza, ma anche chi, conoscendola, non se ne vuole più andare. Ѐ il caso di quattro professionisti stranieri uniti da un autentico amore per la Puglia dal quale nasce, oggi, a Lecce uno showroom che, attraverso il loro sguardo eclettico e multiculturale, racchiude un nuovo concetto di design d’interni B2B, rivolto ad alberghi, boutique hotel, palazzi, dimore storiche e masserie. - La Puglia ammalia, incanta, conquista non solo chi ci viene una volta sola, in vacanza, ma anche chi, conoscendola, non se ne vuole più andare. Ѐ il caso di quattro professionisti stranieri uniti da un autentico amore per la Puglia dal quale nasce, oggi, a Lecce uno showroom che, attraverso il loro sguardo eclettico e multiculturale, racchiude un nuovo concetto di design d’interni B2B, rivolto ad alberghi, boutique hotel, palazzi, dimore storiche e masserie.





La grande apertura di ATRIVM, giovedì 17 aprile alle ore 18.00 presso Viale Lussemburgo a Lecce, in una delle zone più operose della città, rappresenta un'opportunità imperdibile per scoprire l’esclusiva collezione ispirata alla bellezza e all'unicità della Puglia, dai suoi paesaggi mozzafiato all'architettura storica e al mare cristallino. Ѐ stata proprio la Puglia, coi suoi colori e le sue tipicità, a stimolare creatività e sogni che sono alla base della realizzazione dello showroom grande 750 metri quadrati.





Il nome, "Atrivm", deriva dal latino "atrium", l'elegante cortile centrale delle antiche case romane dove si riuniva la famiglia e si metteva in mostra l'artigianato di qualità, nel contesto di una vita semplice e rilassata. L'uso della classica grafia romana, con la "v" al posto della "u", collega la collezione al ricco patrimonio culturale italiano, pugliese in questo caso. Come l’antico atrio delle domus che bilanciava funzionalità e bellezza, Atrivm rappresenta la perfetta armonia tra utilità, arte e semplicità, creando spazi in cui la vita moderna e il lusso senza tempo convergono.





ATRIVM è il risultato della visione internazionale di quattro soci: Nigel Wilson, Brunno Silva, Serhan Altop e Solen Altop. Ognuno di loro porta con sé un bagaglio di esperienze e competenze uniche, che si riflettono nell’offerta di design innovativo e di alta qualità, con materiali naturali, che tengono conto del clima e dello stile di vita locali, che creano arredi tutti complementari fra loro.





Nigel Wilson, Direttore Creativo, ha una lunga carriera nel design d'interni e nel restauro di proprietà storiche, mentre Brunno Silva, economista tedesco-brasiliano, supervisiona le operazioni e contribuisce con la sua esperienza nel settore finanziario e dell'arte. Serhan Altop, con un background in economia e una vasta esperienza nel settore del mobile, ha fondato il marchio "Hibboux", mentre Solen Altop, esperta in marketing e branding, ha co-fondato diverse aziende di successo nel settore dei complementi d’arredo, tra cui Goods Of Gods in Puglia.





La collezione di ATRIVM è dunque un omaggio alla Puglia, con pezzi che riflettono l'estetica locale e l'innovazione contemporanea. L’inaugurazione, giovedì 17 alle ore 18, preceduta da una breve presentazione con taglio del nastro, sarà l'occasione di esplorare un mondo di eleganza e creatività e di festeggiare un nuovo emozionante inizio.