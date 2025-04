A Carovigno nasce una 'nuova' Forza Italia, Davide Tateo eletto segretario cittadino

CAROVIGNO (BR) - "Questo non è un semplice incontro, né un classico congresso. È un nuovo inizio, un punto di partenza, uno spartiacque". Con queste parole si è aperto la convention che ha segnato ufficialmente la nascita del nuovo gruppo dirigente di Forza Italia a Carovigno. Un momento carico di significato politico e umano. - "Questo non è un semplice incontro, né un classico congresso. È un nuovo inizio, un punto di partenza, uno spartiacque". Con queste parole si è aperto la convention che ha segnato ufficialmente la nascita del nuovo gruppo dirigente di Forza Italia a Carovigno. Un momento carico di significato politico e umano.





A guidare questa rinnovata fase è Davide Tateo, giovane imprenditore turistico, da sempre appassionato di politica, conosciuto per il suo approccio pacato, il suo stile rispettoso e il carattere pragmatico. Una figura che incarna il volto nuovo e credibile di un centrodestra che vuole tornare ad essere protagonista.





Tateo, con emozione e determinazione, ha sottolineato l’importanza di non lasciarsi sopraffare dall’immobilismo e dalle polemiche sterili, ma di ricostruire un progetto politico basato su valori chiari, proposte concrete e una visione condivisa.





Il nuovo gruppo non si presenta come un semplice aggregato di nomi, ma come una vera e propria comunità politica composta da professionisti, imprenditori, lavoratori del settore pubblico e privato, tutti accomunati dalla volontà di portare buona politica nella vita quotidiana delle persone.





Tra gli obiettivi principali indicati, emerge con forza la volontà di riunire tutto il centrodestra, superando divisioni, personalismi e contrapposizioni che in passato hanno indebolito l’area moderata. "Quando il centrodestra è unito, vince" ha ribadito Tateo, sottolineando che ricostruire l’unità e creare una casa comune, oggi è una priorità assoluta.





Altro punto centrale del progetto è la formazione della futura classe dirigente. "La politica non si improvvisa – ha affermato – si studia, si prepara, si costruisce insieme". In quest’ottica, il gruppo lavorerà per aprire spazi di dialogo, confronto e formazione, con particolare attenzione ai giovani e alle nuove generazioni.





Il programma operativo del nuovo direttivo toccherà tematiche fondamentali per la città: dalla sicurezza e legalità; decoro urbano e qualità dei servizi; opportunità per i giovani; difesa del lavoro e della piccola impresa; semplificazione amministrativa; politiche sociali serie e concrete; sviluppo urbanistico, commerciale e industriale della città.





Forte della convinzione che la politica debba tornare tra la gente, il gruppo si impegnerà in un lavoro capillare sul territorio, ascoltando cittadini, famiglie, commercianti e lavoratori, trasformando bisogni e idee in azioni concrete.





Forza Italia a Carovigno vuole dunque essere un punto di riferimento per chi non si sente rappresentato, per chi cerca un’alternativa credibile all’attuale amministrazione. Un partito che si propone come una casa solida e inclusiva per tutti coloro che credono nella libertà, nel merito, nella responsabilità e nella buona amministrazione.





Davide Tateo, neo segretario cittadino, ha concluso citando l’ex Premier Silvio Berlusconi. "Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. E oggi, a Carovigno, c’è chi ha deciso di crederci ancora".