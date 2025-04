Avellino vince 2-1 contro il Catania al "Massimino-Cibali"

U.S. Avellino Fb

FRANCESCO LOIACONO - L'conquista tre punti preziosi nella trentacinquesima giornata del, vincendo 2-1 contro ilal. La vittoria consente agli irpini di mantenere il primato in classifica con, portandosi a +2 dalche si trova al secondo posto con. Per il Catania, invece, il pareggio avrebbe potuto significare un passo avanti verso i playoff, ma i siciliani restano fermi a, ininsieme al

Primo tempo: il Catania passa in vantaggio, l'Avellino risponde subito

La partita si accende subito con il Catania che si rende pericoloso già al 6’ con Lunetta, che va vicino al gol. Appena due minuti dopo, al 8’, è proprio Lunetta a portare in vantaggio i siciliani, con un preciso tocco di destro su passaggio di Jimenez.

L'Avellino non si lascia intimorire e risponde prontamente al 13’. È Patierno a pareggiare per gli irpini, con una girata al volo di sinistro su un ottimo cross di Sounas. L'Avellino cresce e al 26’ è Lescano a sfiorare il gol con un'occasione che termina di poco fuori.

Il Catania cerca di reagire e al 31’ De Paoli ha una buona occasione, ma non riesce a concretizzare. Al 41’, Raimo tenta un tiro in porta, ma anche lui fallisce il bersaglio. Il primo tempo si conclude con un’altra chance non sfruttata da Di Tacchio del Catania, che di destro non inquadra la porta.

Secondo tempo: Patierno firma il gol vittoria

Nel secondo tempo, il ritmo della partita resta alto. Al 2’, Sounas dell'Avellino ha una buona occasione, ma sbaglia da posizione favorevole. Al 10’, Russo degli irpini va vicino al gol, ma la sua conclusione termina a lato.

L'Avellino trova il gol del vantaggio al 16’ grazie a Patierno, che firma una rete da rapace d'area con un rasoterra di destro su cross di Sounas, completando così la sua doppietta personale.

Il Catania prova a reagire e al 34’ è Jimenez a sfiorare il pareggio con una punizione che termina di poco fuori. Nonostante gli sforzi finali dei siciliani, il risultato non cambia e l'Avellino può festeggiare una vittoria fondamentale.

Classifica e prospettive

Con questa vittoria, l'Avellino rimane primo in classifica con 66 punti, consolidando il suo primato e allungando a +2 sul Cerignola che è secondo con 64 punti. Il Catania, invece, non riesce a capitalizzare il vantaggio iniziale e resta quinto con 47 punti, a pari merito con il Picerno, e dovrà continuare a lottare per accedere ai playoff.