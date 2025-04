Monopoli pareggia 0-0 contro il Potenza al "Veneziani"

FRANCESCO LOIACONO - Ilnon va oltre il pareggio casalingo nella trentacinquesima giornata del, terminando 0-0 contro ilallo stadio. Un risultato che non accontenta particolarmente i pugliesi, che con questo punto restano, mentre i lucani salgono a, occupando lainsieme al

Primo tempo: occasioni da entrambe le parti

Il match si apre con buone occasioni per entrambe le squadre, anche se nessuna riesce a concretizzare. Al 13’, Caturano del Potenza si fa pericoloso con un colpo di testa, ma non riesce a schiacciare il pallone abbastanza per battere il portiere Vincenzo del Monopoli. La risposta dei pugliesi arriva all’21’, quando Petrungaro del Potenza va vicino al gol con una conclusione che sfiora il palo.

Il Monopoli cerca di reagire e al 32’ è Greco a sfiorare la rete con un gran tiro, ma anche in questo caso il pallone non entra. Al 40’, Bruschi del Monopoli si presenta davanti al portiere lucano Ioime, ma il suo destro non inquadra lo specchio della porta, chiudendo così il primo tempo senza gol.

Secondo tempo: tanta imprecisione e nessun gol

Il secondo tempo si sviluppa sulla stessa falsariga, con entrambe le squadre che non riescono a concretizzare le occasioni avute. Al 20’, Calvano del Monopoli ha l’opportunità di portare in vantaggio i suoi, ma la sua conclusione va fuori di poco. Al 23’, è ancora Bruschi a provarci per il Monopoli, ma per un soffio non riesce a superare Ioime.

Il Potenza non sta a guardare e al 36’ è Erradi a sbagliare una buona occasione, calciando fuori da buona posizione. Nel finale, al 42’, Mazzeo del Potenza fallisce un'altra opportunità, sparando alto da una posizione favorevole.

Classifica e prospettive

Con questo pareggio, il Monopoli resta terzo in classifica con 54 punti, mentre il Potenza, pur non riuscendo a vincere, sale a 46 punti, conquistando un importante punto in chiave playoff.

Entrambe le squadre dovranno cercare di migliorare nella fase offensiva per affrontare al meglio le prossime partite della stagione, con l’obiettivo di mantenere o migliorare la loro posizione in classifica, con uno sguardo rivolto alla zona playoff.