Bari, al via i lavori di adeguamento impianti semaforici per utenti non vedenti o ipovedenti

BARI - L’assessore alla Cura del territorio rende noto che sono partiti i lavori di adeguamento degli impianti semaforici per utenti non vedenti o ipovedenti, finanziati con l’importo di 215mila euro nell’ambito del terzo contratto attuativo dell’accordo quadro biennale di manutenzione degli impianti semaforici della città di Bari 2024/2025.Gli interventi riguarderanno gli impianti posizionati sulle seguenti intersezioni semaforiche:· angolo via Quintino Sella - corso Vittorio Emanuele;· angolo via Quintino Sella - via Piccinni;· angolo via De Rossi - corso Vittorio Emanuele;· angolo via De Rossi - via Piccinni;· piazza Massari;· piazza IV Novembre.I lavori consentiranno di dotare gli attraversamenti semaforici esistenti di percorsi tattili e di sistemi di chiamata e segnalazione acustica che accompagnino la persona non vedente in tutte le fasi di avvicinamento e attraversamento stradale. Gli impianti saranno dotati di dispositivi in grado di colloquiare anche con i bastoni bianchi hi-tech, per trasmettere alla persona non vedente maggiore tranquillità e facilitare la viabilità pedonale in favore di tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità visiva. Attraverso il nuovo sistema, che utilizza un’interfaccia radio, l’utente potrà ricevere l’informazione audio relativa ai riferimenti dell’attraversamento pedonale e interagire con il semaforo stesso.“Si tratta di un intervento particolarmente atteso, reso possibile anche grazie al costante confronto che da anni portiamo avanti con l’Unione Italiana Ciechi e con il Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, con l’obiettivo di garantire un sistema di mobilità sicuro per tutti – spiega l’assessore alla Cura del territorio -. I nuovi interventi permetteranno di rendere inclusivi moltissimi semafori, nello specifico quelli maggiormente utilizzati dalle migliaia di persone che raggiungono e frequentano il centro città, in continuità con quanto già realizzato in via Sparano. Siamo partiti dall’incrocio tra via Latilla e corso Vittorio Emanuele, per proseguire poi con gli altri interventi subito dopo San Nicola, di modo da evitare interferenze tra i cantieri e gli eventi civili e religiosi organizzati in occasione della Festa dedicata al nostro Santo Patrono. Grazie a queste manutenzioni straordinarie, i semafori saranno dotati di sensori sonori, nuovi pulsanti per le chiamate da parte degli ipovedenti e dei non vedenti, guida Loges con sistemi di rilevamento del bastone, cioè tag virtuali, che comunicheranno con l’auricolare a disposizione degli utenti attraverso una voce guida, dando indicazioni sull’attraversamento e sulla strada. Non si tratta dell’unico intervento in corso sugli impianti semaforici della città. Prima dell’estate saranno attivati i cinque nuovi semafori a chiamata con visibilità migliorata per la sicurezza stradale dei pedoni, già installati in via Caldarola, lungomare Nazario Sauro all’altezza di piazza Diaz, lungomare Imperatore Augusto all’altezza della Basilica di San Nicola, corso Trieste e via Alfredo Giovine, in prossimità dell’ex Reef. Grazie, inoltre, al quarto contratto attuativo dell’accordo quadro biennale di manutenzione dei semafori, abbiamo a disposizione circa 500mila euro per intervenire sugli impianti che ne hanno maggiore necessità in tutta la città”.“L’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti delle persone con disabilità e del loro diritto alla mobilità, sta portando a costruire una città sempre più inclusiva – commenta il presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bari, Vito Mancini - . Con questi nuovi lavori si sta dotando la parte della città nevralgica per i pedoni, di una strumentazione avanzata e innovativa. Il sistema si avvale di radiofari e consente di intercettare le comunicazioni radio trasmesse dagli attraversamenti, per dare segnalazioni luminose, sonore e vibrazioni agli utenti, grazie all’uso di bastoni tecnologici e auricolari. Si tratta di una novità che permette agli ipovedenti e ai non vedenti di raggiungere in modo preciso gli attraversamenti pedonali, e che potrebbe essere usata, per esempio, sui mezzi pubblici e nei luoghi istituzionali più frequentati, con l’obiettivo di rendere tutti i pedoni più autonomi negli spostamenti, in sicurezza”.