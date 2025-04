"RiscopriAMOAlberobello", da domenica 4 maggio al via le passeggiate ‘eco-culturali’ alla riscoperta della Città e del territorio circostante

4 maggio 2025 – “Alberobello, un paese da conoscere meglio”: incontro e passeggiata nel centro storico con il maestro Angelo Martellotta. Presso la Biblioteca parrocchiale, dalle 10:00 alle 12:00;

11 maggio 2025 – “Barsento e il suo territorio”: incontro e passeggiata con Pasquale Gentile presso la chiesa di Barsento, dalle 10:00 alle 12:00;

25 maggio 2025 – “Alla scoperta della flora e del territorio”: passeggiata con Donato Bimbo presso la fontana di Bosco Selva, dalle 10:00 alle 12:00;

28 giugno 2025 – “L’acqua, una risorsa da proteggere e gestire”: incontro presso il Centro Culturale Galiani (ex Conceria), dalle 17:00 alle 20:00. Durante le passeggiate, oltre agli esperti, le guide di Legambiente e i membri del team di Monteco accompagneranno i partecipanti in un percorso didattico che coniuga la bellezza del territorio con l’importanza della sua salvaguardia. Ogni appuntamento avrà una durata di circa 2 ore. Le passeggiate sono gratuite e aperte a tutti, residenti e visitatori.



L'Assessore all'Ambiente, Viviano Giuliani, conclude: "Alberobello è un territorio ricco di bellezza e biodiversità, e attraverso queste passeggiate 'eco-culturali' vogliamo sensibilizzare tutti, cittadini e visitatori, sul valore del nostro patrimonio naturale e culturale. Lavorare insieme a Legambiente, Monteco e alla nostra comunità per preservare l'ambiente, è una priorità. Siamo convinti che la consapevolezza e l'educazione ambientale siano fondamentali per un futuro più sostenibile e per il benessere di tutti."



L’obiettivo del progetto "riscopriAMOAlberobello" è sensibilizzare la comunità e i visitatori sull’importanza della tutela ambientale, promuovendo l’amore per il nostro territorio e incentivando comportamenti sostenibili nella vita quotidiana.



Per informazioni contattare il vicepresidente di Legambiente Circolo Alberobello e Coreggia, Sante Ignisci al seguente recapito telefonico 340 3511793.



La partecipazione è libera e gratuita.



ALBEROBELLO - Il progetto "riscopriAMOAlberobello" ha ottenuto un grande successo di pubblico e, dopo i primi tre incontri divulgativi, riprenderà domenica 4 maggio con le passeggiate 'eco-culturali'. Con l’arrivo della primavera e il cielo sereno, l'iniziativa prosegue alla scoperta della Città dei Trulli e del territorio circostante. Questo progetto di educazione ambientale nasce per riscoprire e valorizzare il territorio di Alberobello, coinvolgendo attivamente cittadini, famiglie, gruppi e singoli visitatori in un percorso di sensibilizzazione.Scandito da 12 appuntamenti tra marzo e dicembre, il progetto è promosso dal Comune di Alberobello con il patrocinio dell'Assessorato all'Ambiente, in partnership con Legambiente Circolo Alberobello-Coreggia e Monteco S.p.A..Il Sindaco Francesco De Carlo commenta: "Il progetto 'riscopriAMOAlberobello' offre un’opportunità unica per coinvolgere cittadini e visitatori nella valorizzazione della bellezza del nostro territorio. Le passeggiate 'eco-culturali' rappresentano il modo ideale per unire cultura, natura e sostenibilità ambientale. Siamo felici di vedere una così grande partecipazione e vogliamo continuare a promuovere iniziative che sensibilizzino tutti, residenti e turisti, alla riscoperta della nostra città, ogni volta sotto una nuova luce. Alberobello è un luogo che merita di essere apprezzato e tutelato, e questo progetto è un passo importante per rafforzare il nostro legame con il territorio."Gli incontri sono pensati per consolidare la consapevolezza della bellezza del nostro territorio, approfondire la cultura locale e insegnare a godere della natura nel rispetto dell'ambiente, il tutto in un’esperienza unica di esplorazione e divertimento.I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella bellezza di Alberobello, percorrendo i parchi e i luoghi simbolo del comune pugliese, scoprendo curiosità storiche, geografiche e ambientali.Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti: