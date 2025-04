Noicàttaro, terzo asilo nido comunale: avviati i lavori. Innamorato: “Rafforziamo i servizi nella zona verso mare”

L’opera, ammessa al finanziamento di € 1.152.000 nell’ambito del piano “Asili Nido 2024”, nelle linee del PNRR, integrerà le disponibilità di posti nella fascia 0-2 anni, già offerte dall’asilo nido comunale di via Didonna e dalla seconda struttura in costruzione di via San Filippo Neri, ulteriore opera finanziata, per un importo di € 3.481.000,00, nelle linee del PNNR Missione 4 – Istruzione e Ricerca per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.



“Grazie al contributo ottenuto, riusciremo a rispettare i principi di ecosostenibilità sanciti dal piano nazionale di ripresa e resilienza: emissioni zero, accessibilità, greening e esigenze specifiche di bambini e insegnanti. Siamo felici di comunicare questo ennesimo importante risultato, che conferma l’efficacia delle politiche socio-educative messe in atto da questa amministrazione comunale, in termini di ricadute positive sulla qualità della vita delle nostre famiglie”, commenta il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.







“Questo polo completerà l'offerta educativa nella zona "verso mare" insieme alla scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado. Una scelta strategica per dare ai residenti di quest’area i servizi necessari e adeguati per un’offerta educativa completa”, conclude il vice sindaco e assessore alle Politiche Socio Sanitarie, Nunzio Latrofa.

Una superficie complessiva di 83.25 mq, dotata di spazi per deposito passeggini, spogliatoi uffici e area sporzionamento catering oltre che bagni e spogliatoi per il personale. La distribuzione degli spazi,come da progetto, prevede nella parte centrale la realizzazione di un'area filtro comune/pluriuso e sui quattro lati aree dedicate alla didattica con specifici servizi igienici, zona di pulizia/cambio, zona di riposo ed area gioco.

NOICATTARO - Sono iniziati e proseguono speditamente i lavori per la realizzazione del terzo asilo comunale di Noicàttaro. La nuova struttura sarà realizzata in continuità del polo scolastico di via Madonna di Lourdes, servendo l’area residenziale “verso mare” adiacente a Torre a Mare e prevederà circa 50 posti.