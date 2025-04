Bari, al via il restyling di piazza Moro: partono i lavori per il nuovo hub urbano e sostenibile

BARI - È stata pubblicata questa mattina l’ordinanza che dà ufficialmente il via al progetto di riqualificazione di piazza Aldo Moro, cuore pulsante della mobilità barese. A partire da martedì 22 aprile 2025, il volto della piazza davanti alla stazione Bari Centrale inizierà a cambiare radicalmente nell’ambito del grande intervento promosso da RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – per la realizzazione del “Nuovo Hub per la riconnessione urbana e la mobilità sostenibile, nuovo parco urbano e rinnovamento delle aree esterne”.

L’intervento, finanziato con fondi PNRR per un valore di circa 5 milioni di euro, punta a trasformare l’attuale piazza in uno spazio più vivibile, sicuro e moderno, restituendo decoro e funzionalità a una delle zone più frequentate della città. Il progetto prevede la creazione di nuove aree verdi, l’ammodernamento dell’illuminazione, una nuova pavimentazione e l’installazione di arredi e chioschi coerenti con l’identità storica del luogo.

La nuova piazza: verde, sicura, accessibile

La prima fase del cantiere – che durerà fino a settembre 2025 – riguarderà l’area a nord della rotatoria, comprendendo l’ultimo isolato di via Sparano, corso Italia, la fontana centrale, via De Cesare e via Niccolò dell’Arca. Tra gli interventi principali:

Restyling dei giardini storici : valorizzazione dell’impianto primo-novecentesco con nuove luci a LED integrate nel disegno originario;

Pavimentazione “in quota” in continuità con via Sparano per creare un unico asse pedonale fino a corso Vittorio Emanuele;

Riorganizzazione della viabilità attorno all’area (via Crisanzio, De Cesare, Niccolò dell’Arca);

Nuova area parcheggio e sosta veicoli coerente con il futuro sistema BRT (Bus Rapid Transit);

Illuminazione a LED che conserva l’estetica originale ma migliora efficienza e sicurezza;

Nuovi arredi urbani e chioschi , integrati con il contesto storico;

Impianti di irrigazione, raccolta acque e sottoservizi aggiornati.

Nel caso vengano rinvenuti materiali antichi, come la basolatura sottostante, questi saranno accatastati per essere reimpiegati nella sistemazione della zona intorno alla Fontana monumentale.

Seconda fase e tempi previsti

La seconda fase del cantiere, che partirà dopo settembre 2025 e si concluderà entro marzo 2026, interesserà tutta l’area sud della piazza, fino al marciapiede antistante il fabbricato viaggiatori.

Le parole del sindaco: “Un’opera che cambierà Bari”

“Tra pochi giorni inizieranno i lavori di una delle opere più importanti previste per i prossimi anni a Bari – ha commentato il sindaco –. Non si tratta solo di una riqualificazione fisica, ma anche sociale: oggi la zona di piazza Moro è soggetta a degrado e insicurezza. Questa è la prima tappa di un progetto più ampio, condiviso con RFI, per restituire decoro e centralità a uno degli ingressi più importanti della città”.

Anche l’assessore alla Cura del territorio sottolinea l’impatto positivo dell’intervento: “Dietro ogni cantiere ci sono studio, alternative, e attenzione alla vivibilità. È un’opera strategica per la città che migliorerà radicalmente l’accesso a Bari e la qualità degli spazi urbani”.

Regolamenti e viabilità: cosa cambia

L’ordinanza include una serie di modifiche alla viabilità che saranno in vigore dal 22 aprile al 10 ottobre 2025:

Divieto di transito e divieto di fermata in diversi tratti di piazza Moro;

Soppressione di fermate bus (“Bari Centrale” e “De Cesare”) sostituite da una fermata provvisoria in via De Cesare ;

Nuovi limiti di velocità (30 km/h) e restringimenti di carreggiata in alcune aree;

Attraversamenti pedonali inibiti e segnaletica temporanea;

Accesso consentito solo a veicoli di cantiere, forze dell’ordine, emergenza e disabili.

La direzione dei lavori sarà incaricata di vigilare sull’efficacia del piano di segnaletica temporanea, mentre AMTAB curerà il riposizionamento delle fermate e l’adeguamento dei percorsi degli autobus.

Una Bari più verde e sostenibile

Con questo intervento, il Comune di Bari compie un passo concreto verso la realizzazione di una città più moderna, inclusiva e sostenibile. Piazza Moro sarà non solo una porta di accesso alla città, ma un simbolo di accoglienza, bellezza e funzionalità.