Mattinata fiorisce con “Orchidays”: dal 24 al 27 aprile il festival delle orchidee spontanee del Gargano

MATTINATA - Quando la primavera sboccia sul Gargano, lo fa con una bellezza selvaggia e autentica. Dal 24 al 27 aprile, la natura incontaminata di Mattinata si prepara a diventare palcoscenico della terza edizione di Orchidays, il primo festival interamente dedicato alle orchidee spontanee della Puglia. Un evento unico nel suo genere, che trasforma la "capitale delle orchidee" in un mosaico vivente di colori, profumi ed emozioni, immerso tra mare e montagna.

La manifestazione, voluta dal Comune di Mattinata e organizzata da Studio360, rientra nella strategia della “Puglia Green Week”, in collaborazione con la Regione Puglia, per promuovere un turismo ecosostenibile e destagionalizzato. L’obiettivo è chiaro: valorizzare la biodiversità del territorio e offrire una proposta che vada ben oltre la sola stagione estiva.

Oltre 60 varietà di orchidee in mostra a cielo aperto

Nei quattro giorni di festival, la natura sarà protagonista con oltre 60 varietà di orchidee spontanee, alcune rarissime, che fanno del Gargano una delle aree più ricche d’Europa: 284 le specie presenti in Italia, 106 in Puglia, di cui ben 93 concentrate nel solo promontorio garganico.

Esperienze immersive tra natura, sport, cultura e sostenibilità

Il programma è ricco di esperienze immersive per tutte le età e gli interessi:

“Andar per orchidee” , escursione naturalistica tra i sentieri fioriti;

“Trekking del Gargano” e “Walking Slow & Green” , per vivere il territorio passo dopo passo;

“I tesori nascosti dell’Abbazia” , visita guidata all’antico sito sul Monte Sacro ;

“Let’s climb” , arrampicata panoramica in corso Matino;

“Natural Fit Experience” , lezioni all’aperto tra fitness e benessere;

“Baby Nature Lab” , laboratori per i più piccoli;

“Mattinata Eco-Walking” e “Eco-letture” , per unire ecologia e cultura;

“Talking Green”, incontri e dibattiti su ambiente e sostenibilità.

Musica, spettacoli e sapori del territorio

Non mancheranno i momenti di musica, spettacolo e intrattenimento: ospiti d’eccezione come Enrico Ruggeri, Ubaldo Pantani, Antonio Stornaiolo, Vincenzo Schettini e una serata speciale dedicata ai brani di Fabrizio De André. Il tutto accompagnato da degustazioni food & beverage tipiche del territorio, grazie alla collaborazione con le realtà locali.

Le parole delle istituzioni

«Mattinata è un paradiso botanico a cielo aperto» – ha dichiarato il sindaco Michele Bisceglia – «Siamo felicissimi di ospitare per il terzo anno consecutivo Orchidays, un evento che è ormai diventato un punto di riferimento per la cittadinanza e per chi ama natura e sostenibilità».

Sulla stessa linea l’assessore all’Industria Turistica, Paolo Valente: «Orchidays rappresenta un'opportunità per valorizzare il nostro territorio, promuovere la biodiversità e far conoscere il nostro impegno verso un turismo sano e rispettoso dell’ambiente. Il ponte del 25 aprile sarà l'occasione perfetta per vivere Mattinata nella sua forma più autentica».

Orchidays si conferma quindi come un festival che intreccia natura, cultura e sostenibilità, restituendo a Mattinata il ruolo di gioiello verde del Gargano. Un invito a rallentare, respirare e lasciarsi sorprendere dalla bellezza semplice e profonda di un fiore.