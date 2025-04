Bari chiAma il Mare: un successo straordinario per il clean-up collettivo sul lungomare

“Una città che vive sul mare non può voltargli le spalle”: il cuore del messaggio che ha animato oltre 150 volontari in un gesto concreto di amore per Bari e il suo mare.

BARI – Un’ondata di energia, entusiasmo e impegno civico ha travolto il lungomare di Bari nella giornata di ieri, in occasione della “Giornata Regionale della Costa Pugliese”. L’iniziativa “Bari chiAma il mare” si è rivelata un vero successo, con un clean-up collettivo che ha coinvolto cittadini, associazioni e istituzioni in un’azione simbolica e concreta per la tutela del mare e del territorio.

Organizzato da Retake Bari in collaborazione con 080 Stand for Bari, 2hands Bitonto e molte altre realtà locali, l’evento ha visto la partecipazione attiva della Capitaneria di Porto e il fondamentale supporto operativo di AmiuPuglia.

Due le squadre in azione: la squadra mare, con sommozzatori e volontari impegnati in un’imponente operazione di raccolta di rifiuti galleggianti e sommersi; e la squadra terra, che ha bonificato i marciapiedi e le aree del lungomare da Largo Giannella fino al Ciringuito, con attenzione meticolosa ai rifiuti più insidiosi: mozziconi, plastica, microplastiche e imballaggi.

I numeri parlano chiaro:

37 kg di plastica

116 kg di vetro

100 kg di indifferenziato

150 kg di copertoni

200 kg di ingombranti, tra cui una bici, una sedia in ferro battuto, sci, tubi metallici, un lavabo e persino un’acquasantiera.

Un bottino che racconta quanto lavoro ci sia ancora da fare, ma anche la forza della partecipazione civica.

“Da questa iniziativa ci portiamo a casa immagini straordinarie: abbiamo visto bambini stupirsi davanti a un mare più pulito, adulti indignarsi davanti a una bottiglia incrostata di alghe, intere squadre dividersi secchi e sacchi per sfidarsi in una ‘caccia al rifiuto’ a fin di bene. Abbiamo visto Bari scegliere da che parte stare”, ha dichiarato Annalisa Condurro, Referente di Retake Bari.

L’evento ha avuto un impatto che va ben oltre la quantità di rifiuti raccolti: ha seminato consapevolezza, senso di appartenenza e speranza. Perché Bari, città di mare, non vuole più voltarsi dall’altra parte. E con giornate come questa lo dimostra con orgoglio.