Eurolega: l’Armani Milano travolge il Baskonia, ko per la Virtus Bologna a Barcellona

Armani Milano Basket fb

FRANCESCO LOIACONO - Serata di luci e ombre per il basket italiano in Eurolega. Al Mediolanum Forum, l’Armani Milano conquista una vittoria scintillante battendo 111-89 il Baskonia Vitoria. Sconfitta invece per la Virtus Bologna, che lotta fino alla fine ma cede 91-87 sul campo del Barcellona.

Milano show contro il Baskonia

Prestazione maiuscola per la squadra di Ettore Messina, che domina sin dall’inizio. Dopo un primo vantaggio firmato LeDay con una tripla sul 9-7, i padroni di casa allungano con decisione, chiudendo il primo quarto avanti 31-18 grazie al contributo di Brooks.

Nel secondo periodo i lombardi dilagano: il canestro di Flaccadori segna il +21 sul 44-23, mentre Mirotic firma il 62-35 con cui Milano va al riposo lungo.

Nel terzo quarto la musica non cambia: LeDay segna il 74-44 e, nonostante una reazione di Diop per gli spagnoli, i meneghini mantengono il controllo e chiudono l’ultima frazione sull’82-61.

Nel quarto quarto, Milano continua a spingere: LeDay infila il +29 sul 95-66, e una poderosa schiacciata di Brooks chiude la partita sul 111-89.

Top scorer:

Armani Milano: LeDay 32 punti, Mirotic 23

Baskonia: Samanic 17, Hall 10

Virtus Bologna sfiora l’impresa ma cede a Barcellona

Sconfitta amara per la Virtus Bologna, che gioca una partita generosa ma non riesce a espugnare il Palau Blaugrana. L’inizio è subito in salita con la tripla di Anderson per il 3-0 Barcellona, e il primo quarto si chiude sul 23-16 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo i catalani incrementano il vantaggio fino al 39-31 con un altro canestro di Anderson. La Virtus prova a rimanere in scia, ma all’intervallo è sotto 45-38.

Il terzo quarto è più equilibrato, ma i blaugrana mantengono il vantaggio grazie a Satoransky (63-54) e Hermangomez (71-65).

Nel finale, Bologna trova energie e coraggio: Holiday firma il 78-76 che illude gli emiliani, ma i tiri liberi di Parker sono decisivi per il successo spagnolo 91-87.

Top scorer:

Virtus Bologna: Shengelia 17, Holiday 16

Barcellona: Punter 20, Anderson 12

Classifica

Armani Milano : undicesima con 34 punti

Virtus Bologna: penultima con 18 punti

Mentre Milano si rilancia in zona playoff, la Virtus dovrà lottare fino alla fine per uscire dal fondo classifica.