Bari, consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale al giovane ginnasta barese Matteo Steven

BARI - Questa mattina il sindaco di Bari ha consegnato un riconoscimento dell’amministrazione comunale a Matteo Steven, atleta di nazionale di ginnastica artistica. Il giovane ventunenne barese, infatti, fa parte della rosa di ginnasti selezionata dalla federazione per le prossime competizioni internazionali.All’età di 14 anni Matteo Steven ha lasciato Bari per trasferirsi in Ferrara dove ha potuto continuare ad allenarsi presso la Palestra Ginnastica Ferrara - PGF. Attualmente gareggia nel campionato nazionale italiano a squadre di serie A1 (la massima categoria) con la PGF, conquistando nel 2023 la medaglia di bronzo nel campionato nazionale italiano a squadre Ha partecipato anche al campionato nazionale tedesco a squadre di serie A, Bundesliga, conquistando sempre nel 2023 la medaglia d’oro.Tra gli ultimi titoli conquistati figurano quello di campione italiano assoluto 2024-25 (categoria Gold Senior) nella specialità del volteggio, una medaglia di bronzo (categoria Gold Senior) nella specialità del corpo libero del campionato nazionale italiano 2024-25 e quello di campione italiano “All Around” 2023-2024 (categoria Gold Senior).“Oggi, con la consegna di questa targa, intendiamo attribuire il giusto merito al valore sportivo di Matteo Steven, temporaneamente prestato alla città di Ferrara per una scelta nata dal desiderio di inseguire un sogno - ha dichiarato il sindaco -. Matteo è un ginnasta di grande talento che ha già raggiunto obiettivi straordinari, per noi motivo di grande vanto, e noi sosterremo sempre il suo impegno: per noi lo sport è fondamentale e ce la stiamo mettendo tutta per far sì, come recita l’articolo 33 della nostra Costituzione, che diventi un fattore di crescita della nostra comunità. Stiamo da tempo lavorando per colmare quel divario storico che esiste tra i nostri impianti sportivi e quelli di altre città più attrezzate, proprio per permettere a giovani atleti come Matteo di godere di opportunità che purtroppo lui non ha avuto. Anche per questo, oggi, la città rende omaggio a questo giovanissimo atleta, con l’auspicio che possa arrivare presto al massimo traguardo sportivo, rappresentato dalle Olimpiadi”.