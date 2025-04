Al Demodè il party per ricordare la storica discoteca barese Camelot

MODUGNO - Sabato 12 aprile, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, si terrà “Camelot – The last metamorphosis”, la grande festa dedicata a una delle discoteche più importanti della storia del clubbing locale, che con la sua attività negli anni Novanta ha segnato un’epoca.Il Camelot che ha cambiato negli anni nome (uno tra questo è Jimmy’z), ha chiuso definitivamente le proprie porte nel 2004. È stata una storica discoteca barese gestita dalla famiglia Brandonisio, sita nel quartiere Mungivacca, che negli anni ha proposto numerosi eventi di richiamo non strettamente cittadino, etichettandosi come un vero e proprio centro di promozione culturale. Da qui, infatti, sono stati proposti non solo nuovi generi musicali, ma anche stili e tendenze che hanno caratterizzato un intero periodo. Memorabili sono le domeniche, i mattinè proposti in occasione di San Valentino o della “Festa della Donna”.Durante la serata, che si presenterà come una vera e propria rimpatriata per più d’una generazione, saranno ricordate persone che non ci sono più e che sono stati protagonisti del Camelot come Peppino Brandonisio (gestore principale della discoteca), Tommy Lopez, Francesco Sapone e Nico Schirone.Tanti saranno i dj e i vocalist che sono intervenuti nei party, che si esibiranno nelle tre aree allestite all’interno del Demodè Club. In consolle ci saranno Bepy Magistro, Mariolino, Mirko, Kurl, Massimo Rago, Andrea Fiorito, Niki Caricola, Gianluigi, Michele Lamparelli, Italo Perez e Dario Lotti. Ai microfoni si alterneranno Adry e Alex G. Ancora si esibiranno grandi nomi del clubbing nazionale: Flavio Vecchi apprezzato per il suo straordinario contributo alla scena della musica house; dj Rame e dj Dino Angioletti, due membri dei Pastaboys, trio attivo dal 1995 che si è imposto sulla scena musicale mescolando influenze che spaziano dalla disco classica al soul, funky e blues, creando un sound unico e riconoscibile.“Insieme a degli amici vorremmo rivivere tutti quei momenti vissuti in un’altra unica e sola giornata – ha commentato il promotore dell’iniziativa Lele Lopez -. Sarà una mega festa, una rimpatriata con tutti coloro che hanno avuto il piacere di vivere quel bel periodo”.: 3397360006: 22.00