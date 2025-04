Bari Costa Sud: al via i lavori del Parco Valenzano, un’“Onda Verde” che collegherà la città al mare

Una nuova “onda verde” sta per trasformare il volto della costa sud barese: questa mattina il sindaco di Bari, insieme al direttore della Ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio, Pompeo Colacicco, ha ufficialmente consegnato le aree di cantiere del, destinato alla realizzazione del

Alla firma del verbale erano presenti gli assessori comunali coinvolti, la presidente del I Municipio e i rappresentanti dell’ATI esecutrice dei lavori, composta da Euroambiente S.p.A. e Imprendo Italia S.r.l. Il progetto è stato curato dal raggruppamento temporaneo di professionisti LAND Italia, Finepro, M+M Architetti Associati, TECHIN e Girardi.

Un investimento da oltre 12 milioni per una nuova visione urbana

Il nuovo parco rappresenta uno dei tasselli fondamentali del grande piano di riqualificazione della fascia costiera sud. L’intervento, del valore complessivo di 12,6 milioni di euro, si estende su una superficie di circa 21 ettari e prevede la riforestazione urbana, la rinaturalizzazione della lama Valenzano e la creazione di nuovi spazi pubblici accessibili, con conclusione prevista entro il 31 dicembre 2026.

“Il Parco Valenzano sarà un grande corridoio verde, una connessione ecologica e urbana tra la città e il mare – ha dichiarato il sindaco –. Un progetto che parte dalla rigenerazione di un’area degradata per trasformarla in un rifugio climatico e sociale, con 1.800 nuovi alberi, percorsi ciclopedonali, aree ludiche e spazi di aggregazione”.

Un progetto tra natura, città e cultura

Il nuovo parco nasce per ricucire il tessuto urbano interrotto dal canale Valenzano, oggi percepito come barriera tra il quartiere Japigia e le aree agricole periurbane. L’obiettivo è integrare paesaggio, mobilità dolce e biodiversità, rendendo il canale un elemento centrale di un nuovo sistema ecologico urbano.

L’intervento si articola in due anime:

Il parco lineare , lungo le sponde del canale, con percorsi pedonali, ciclabili, aree verdi e belvedere

Il parco reticolare, nell’area a monte, con orti urbani, piazze e filari di alberi da frutto, pensato come spazio di socialità e produzione agroecologica.

Spazio all’agricoltura urbana: Ortogentile integrato nel progetto

Un punto di forza del progetto è l’integrazione dell’esperienza di Ortogentile, realtà agricola sostenibile che continuerà a operare nell’area. La progettazione ha infatti mantenuto gli orti, la cascina, un’area per l’apicoltura e ha eliminato alcuni tratti ciclabili per tutelare l’attività esistente.

Sport, natura e comunità: gli spazi del nuovo parco

All’interno del parco sono previste numerose aree attrezzate, pensate per coinvolgere diverse fasce d’età:

Playground sportivi (calcetto, basket, pallavolo, fitness)

Aree ludiche tematiche , con giochi di sabbia, scoperta, altalene e giochi intergenerazionali

Percorsi ciclopedonali e una passerella in legno lamellare che collegherà le due sponde del canale

Un padiglione multifunzione e nuovi landmark

Nel cuore del parco reticolare sorgerà anche un padiglione multifunzione di 200 mq, in legno x-lam, con bar, sala polifunzionale e servizi. Saranno inoltre realizzate tre torrette belvedere per il birdwatching e la contemplazione del paesaggio.

Un modello per il futuro urbano

Il progetto si distingue anche per la cura della componente vegetale: sono state scelte specie autoctone, resistenti alla siccità e non allergeniche, irrigate da un impianto automatizzato a settori, per un’efficienza idrica ottimale.

Il nuovo Parco Valenzano rappresenta così un vero laboratorio di urbanistica climatica, inclusiva e sostenibile, pronto a diventare un punto di riferimento per il futuro della città.