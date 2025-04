Il 13 maggio torna il Pasticciotto Day: Edizione Speciale “Giro d’Italia”. Lecce si tinge di rosa (e di dolcezza)

LECCE - Il cuore caldo del Salento batte più forte (e più dolce) martedì, in occasione di una giornata tutta da gustare:, edizione speciale “Giro d’Italia”. In onore dell’arrivo della 4ª tappa della storica corsa ciclistica (Alberobello – Lecce), il capoluogo salentino si prepara a un’esplosione di profumi, sapori e tradizione, con un programma che unisce territorio, passione sportiva e cultura dolciaria.

🇮🇹 UN DOLCE, UN’IDENTITÀ: IL PASTICCIOTTO CELEBRATO IN TUTTO IL MONDO

Dalle ore 8.00 alle 18.00, pasticcerie in tutta Italia e anche all’estero aderenti all’iniziativa offriranno il pasticciotto al prezzo simbolico di 90 centesimi, per condividere con il pubblico la magia di un prodotto che racconta una storia, un luogo, un gusto inconfondibile: pasta frolla croccante, crema pasticcera vellutata, il tutto in un formato semplice ma irresistibile.

Per partecipare, le attività possono ancora iscriversi entro il 9 maggio utilizzando il modulo ufficiale disponibile sul sito Agrogepaciok.it.

🍰 EXPO PASTICCIOTTO DAY – GALLERIA MAZZINI (LECCE), ORE 18–23

Il clou dell’evento sarà nel cuore di Lecce, nella storica Galleria Mazzini, dove dalle ore 18.00 alle 23.00 si terrà EXPO PASTICCIOTTO DAY: un vero e proprio laboratorio di pasticceria a cielo aperto.

I Maestri Pasticceri di Confartigianato Lecce prepareranno migliaia di pasticciotti in diretta, appena sfornati e venduti al pubblico al prezzo di 1,50 €. Parte del ricavato sarà devoluto alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Lecce.

Insieme al profumo dei pasticciotti, la Galleria ospiterà anche un percorso espositivo e degustativo con altri dolci tipici del Salento, per un’immersione completa nei sapori della tradizione.

“Un territorio lo si conosce mangiandolo” – diceva Italo Calvino, e noi lo celebriamo proprio così: unendo storia, artigianato e accoglienza” – racconta Carmine Notaro, ideatore dell’evento.

📸 PASTICCIOTTO PHOTO CONTEST “IN ROSA”: ARTE E SOCIAL

Per il terzo anno consecutivo, torna anche il Pasticciotto Photo Contest, quest’anno in edizione speciale “in rosa”. Il concorso invita tutti a scattare una foto originale al pasticciotto tradizionale… ma con un tocco rosa, in omaggio al Giro d’Italia.

Sarà possibile partecipare fino al 29 aprile, inviando lo scatto a segreteria@agenziaeventi.com. Le 20 foto migliori selezionate da una giuria saranno esposte nella mostra ufficiale il 12 e 13 maggio in Galleria Mazzini, mentre lo scatto più votato sui social riceverà il Premio Speciale Social.

Regolamento completo e dettagli su: Regolamento Photo Contest 2025

📍UN’INIZIATIVA CHE UNISCE L’ITALIA DAL 2020

Il Pasticciotto Day, nato nel 2020 da un’idea del salone Agrogepaciok, è oggi un evento riconosciuto a livello nazionale. Dedicato alla promozione del dolce simbolo del Salento, è organizzato da EVENTI Marketing & Communication, con il supporto di Confcommercio Lecce, Confartigianato Imprese Lecce, e numerose realtà locali e istituzioni.

Un appuntamento che ha saputo crescere e coinvolgere l’intero Paese, offrendo un’occasione di valorizzazione del territorio e del patrimonio gastronomico, sempre con un occhio al sociale e alla condivisione.

Il 13 maggio, non perdere l’appuntamento con il gusto. Lecce ti aspetta per una giornata di festa, tra sport, arte e dolcezza. Viva il Pasticciotto Day!

📧 Info e adesioni: info@agenziaeventi.com

🌍 Programma completo e attività aderenti: Pasticciotto Day 2025