Bari cresce anche online: il web accompagna il boom delle presenze turistiche

Come sta cambiando l’attrattività della città

BARI – Il capoluogo pugliese vive un periodo d’oro sul fronte turistico, con un incremento delle presenze del +34% nel 2025 che conferma un trend in continua ascesa. Bari, da sempre crocevia culturale e commerciale, è oggi tra le destinazioni più apprezzate d’Italia, con un’attrattività che si riflette non solo nelle piazze e nei lungomari, ma anche nel mondo digitale.

Mentre la città si riempie di visitatori, il web racconta un’altra storia, fatta di ricerche, visualizzazioni e click da tutto il mondo. Il portale turistico BariExperience.com, punto di riferimento per la promozione del territorio, ha registrato nei primi quattro mesi del 2025 un aumento del 94% degli accessi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, superando quota 80.000 visite. Impressionanti anche i dati relativi alla visibilità nei motori di ricerca: quasi 2 milioni di apparizioni nei risultati visualizzati da utenti internazionali.

Un segnale chiaro: Bari attrae sempre più attenzione globale. Dopo l’Italia, le nazioni più interessate alla città sono Polonia, Francia, Ungheria, Spagna e Germania, con una crescita sensibile anche dagli Stati Uniti. Complessivamente, il sito ha già superato 150.000 pagine consultate, con visitatori provenienti da circa 500 città distribuite tra Europa, America, Asia e Oceania.

Un chiaro preludio alla stagione turistica in arrivo, che – secondo le previsioni – andrà ben oltre i tradizionali mesi estivi, posizionando Bari come meta di interesse stabile e non più come semplice città di passaggio. Un’evoluzione che sta cambiando la percezione del capoluogo pugliese a livello internazionale.

Il commento di Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com e membro del Direttivo Giovani Confcommercio Bari:

"Presenze in città e risonanza digitale sono due concetti estremamente legati. Oggi le informazioni che i turisti trovano online, prima ancora di scegliere la prossima destinazione, influenzano in modo significativo le loro decisioni. Per questo, farsi trovare pronti è fondamentale. Bari sta costruendo una solida reputazione anche grazie alla presenza di un Hub online capace di coinvolgere i prossimi turisti attraverso i motori di ricerca, soddisfarne le curiosità e incentivarli a scegliere Bari. Quello che sta avvenendo online si tradurrà nei prossimi mesi in un impatto positivo per tutto il territorio."

Bari, dunque, si racconta – e si rafforza – anche attraverso il digitale, confermando la forza del marketing di destinazione e la centralità del web nel disegnare il turismo del futuro.

