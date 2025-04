“Gerri”, la nuova serie crime di Rai 1 girata in Puglia debutta il 5 maggio: protagonista Giulio Beranek

BARI - Una nuova, intensa serie crime arriva su: si intitolae andrà in onda, con la regia die l’interpretazione di. La produzione è firmata(parte di ITV Studios), in collaborazione cone con il

Tratta dai romanzi della scrittrice Giorgia Lepore (Edizioni E/O) e scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti, Gerri è un progetto che porta la crime story italiana in una nuova dimensione, profondamente radicata nel sud. La serie è stata girata interamente in Puglia, tra marzo e maggio 2023, in sei suggestive città: Bisceglie, Trani, Molfetta, Barletta, Minervino Murge e Andria, per un totale di 78 giornate di lavorazione che hanno coinvolto 26 professionisti pugliesi.

Il progetto ha potuto contare sul supporto della Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e PugliaPromozione, grazie ai fondi del PO FESR Puglia 2014/2020 – Asse VI, Azione 6.8 nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2023”, con l’obiettivo di valorizzare il territorio anche attraverso le produzioni audiovisive.

Presentata in anteprima lo scorso 27 marzo al Bif&st (nella sezione Eventi speciali), Gerri è una distribuzione internazionale Rai Com ed è già stata venduta in numerosi Paesi, tra cui Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Spagna, Ungheria, Slovacchia, Croazia, Lituania, Bulgaria, Georgia e America Latina.

Il protagonista: un ispettore inquieto tra passato e presente

Al centro della storia troviamo Gregorio Esposito, detto Gerri (interpretato da Giulio Beranek), un giovane ispettore di polizia di origine rom, dallo sguardo intenso e l’animo tormentato. Gerri studia i casi con precisione maniacale, prende appunti caotici e si lancia in azioni spesso impulsive. È affascinante e contraddittorio, profondamente segnato da un passato misterioso che torna costantemente a galla.

Accanto a lui, la viceispettrice Lea Coen (Valentina Romani), forse l’unica a non cadere sotto il suo fascino, che intuisce fin da subito l’irrisolutezza dell’uomo. Il rapporto tra i due sarà centrale nello sviluppo narrativo, fatto di tensione, diffidenza e reciproche scoperte.

Un cast ricco e corale

Oltre a Beranek e Romani, il cast della serie include Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller. Un insieme di volti noti e nuovi talenti che contribuiranno a dare spessore a una storia avvincente e dai tratti oscuri.

Gerri promette di essere una delle novità più interessanti della stagione televisiva 2025, unendo mistero, introspezione e paesaggi mozzafiato, con una narrazione che esplora tanto le indagini quanto le fragilità dell’animo umano.