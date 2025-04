La notizia, confermata durante la Santa Messa delle ore 10 di stamane, ha provocato rabbia e sdegno nei fedeli e in tutti gli altri parrocchiani. Secondo quanto riportato sulla rispettiva pagina Facebook, due persone si sono introdotte nella struttura, portando via la strumentazione per l'animazione musicale che si svolge prevalentemente presso l'Oratorio carmelitano nelle mattinate domenicali.

NICOLA ZUCCARO - Pasqua amara per la Parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo in via Napoli, a Bari, a causa di un furto compiuto verso le 6 di stamane presso il rispettivo Oratorio.