Pasqua a bordo dell’Amerigo Vespucci: messa celebrata dall’arcivescovo di Taranto

TARANTO - Un luogo simbolico, ricco di storia e significato, ha accolto questa mattina la celebrazione della Santa Messa di Pasqua: l’Amerigo Vespucci, la nave-scuola della Marina Militare, ha ospitato una cerimonia carica di spiritualità e valori, presieduta dall’arcivescovo di Taranto, monsignor Ciro Miniero, e concelebrata dal cappellano di bordo, don Marco Falcone.La messa si è tenuta sul Cassero, la suggestiva area di poppa dell’imbarcazione, alla presenza dell’intero equipaggio, del comandante in capo della squadra navale, ammiraglio Aurelio De Carolis, e del commissario straordinario del Comune di Taranto, Giuliana Perrotta.“Questo è un luogo non solo bello ma significativo per la nostra Italia”, ha affermato monsignor Miniero nella sua omelia, sottolineando come “la comunità che qui si impegna per il bene comune e come ricerca della pace, diffonde valori importanti”.L’evento ha assunto un forte valore simbolico anche per l’ammiraglio De Carolis, che ha dichiarato: “Per me, comandante della squadra navale e tarantino, non poteva esserci occasione migliore per celebrare la Pasqua. È stata una giornata stupenda.”Grande la partecipazione anche da parte dei visitatori: “È stata una Pasqua di condivisione”, ha commentato il capitano di vascello Giuseppe Lai, comandante della nave Vespucci, anticipando l’afflusso record di presenze previste per le giornate festive.A chiudere la celebrazione, il messaggio del cappellano don Marco: “L’augurio che arriva da questa nave è ‘Viva la pace’”, un richiamo forte e chiaro in un tempo che ha sempre più bisogno di gesti e parole di speranza.