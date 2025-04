Bari, nuove disposizioni per il servizio taxi fino al 30 settembre 2025

BARI - A partire da oggi,, è stato pubblicato sull’albo pretorio il provvedimento che stabilisce undel servizio taxi a Bari, con l’introduzione di nuovi turni e un numero maggiore di auto in servizio, fino al. Questo provvedimento, che si applica per i prossimi mesi, è stato adottato in risposta all’evidentelegato all’afflusso di turisti e agli eventi di grande rilevanza che la città ospiterà nei prossimi mesi.

Le nuove disposizioni, indicate nella determina dirigenziale, prevedono:

L’apertura di due turni (A e B) con 132 auto in servizio , rispetto alle 75 auto autorizzate nel 2019, con l’esclusione delle 18 auto di turno dedicate all’Aeroporto .

Limiti sull’orario di servizio: ogni tassista non potrà essere in servizio per più di dieci ore al giorno e dovrà osservare almeno un giorno di riposo settimanale.

La decisione arriva in un contesto di crescente richiesta di trasporto pubblico nella città di Bari, soprattutto nei mesi che vanno da aprile a dicembre, quando la città ospita numerosi turisti e una serie di importanti eventi di carattere nazionale e internazionale. Tra questi, si segnala la celebrazione del Santo Patrono, concerti di artisti di fama mondiale, eventi fieristici, oltre a convegni, manifestazioni sportive e altri eventi culturali che rendono Bari una meta sempre più attraente.

Il turismo come motore dell'economia cittadina

L’assessore allo Sviluppo locale ha commentato il provvedimento evidenziando l’importanza di garantire un’accoglienza efficiente e una risposta tempestiva alle crescenti esigenze di trasporto della città. "Questa per la nostra città è una stagione importante, che si annuncia ricca di eventi e manifestazioni promossi da realtà che sempre più numerose scelgono Bari come location per appuntamenti di grande rilievo che attraggono tantissimi turisti. Per questo stiamo provando ad attrezzare una serie di servizi che garantiscano un’accoglienza più efficiente e più efficace per chi sceglierà di visitare Bari", ha spiegato l’assessore.

L’incremento delle licenze e il rafforzamento del servizio taxi sono temporanei, in attesa della conclusione della procedura per l’assegnazione di nuove trenta licenze taxi, necessarie per rispondere adeguatamente alla domanda crescente.

L’assessore ha inoltre sottolineato come il turismo rappresenti una leva fondamentale sia per l’economia che per il tessuto sociale della città. "Siamo consapevoli della necessità di costruire un piano strategico che metta a sistema i vari servizi, così da garantire una crescita sostenibile e strutturata nel settore turistico", ha aggiunto, evidenziando come i fondi derivanti dalla tassa di soggiorno siano un'opportunità per sostenere lo sviluppo del settore.

In questo periodo di forte crescita turistica, Bari si prepara ad affrontare una stagione ricca di eventi che richiederanno il massimo impegno da parte di tutti i servizi urbani, incluso quello del trasporto pubblico, per garantire un’accoglienza adeguata e un’esperienza positiva ai visitatori.

Dettagli del provvedimento:

Periodo di applicazione : dal 12 aprile 2025 al 30 settembre 2025

Numero di auto in servizio : 132 auto per ciascun turno (A e B), escluse le 18 auto dedicate all'Aeroporto

Limiti di servizio : massimo 10 ore al giorno per ogni tassista, con obbligo di un giorno di riposo settimanale

Motivazione: incremento della domanda di trasporto pubblico dovuto all'afflusso di turisti e agli eventi programmati in città.

Con queste nuove disposizioni, Bari si prepara a una stagione estiva intensa, con l’obiettivo di offrire ai suoi cittadini e ai turisti un servizio di trasporto pubblico più efficiente e rispondente alle crescenti necessità della città.