Approda a Taranto il tour nelle sale di “Una vita da sogno - L’abbaglio”

Il 14 aprile 2025 il cinema di Taranto avrà l’opportunità di ospitare il tour di presentazione di “”, il primo lungometraggio della regista. L’appuntamento, fissato per le 21 al Cinema Savoia Cityplex, vedrà la presenza della stessa regista e dell’attore, protagonista del film, che si confronteranno con il pubblico. La proiezione del film, che rimarrà in programmazione a Taranto fino al 16 maggio, segna un importante momento nel percorso di distribuzione del film, che è già stato accolto positivamente in numerosi festival.

Il film, che ha come protagonisti Andrea Simonetti, Denise Tantucci (già nota per "Buio" e "Tre Piani") e Christopher Backus (conosciuto per "Rogue Hostage" e "Will & Grace"), racconta la storia di Nicola, un ristoratore pugliese che si ritrova coinvolto in un sogno tanto affascinante quanto illusorio, quando una celebrità americana, Johnny Light, lo invita a trasferirsi a Los Angeles per gestire insieme un ristorante a Hollywood.

Le riprese del film sono state effettuate in alcuni dei luoghi più suggestivi del Salento, tra cui Castro, Specchia, Lecce, San Cataldo, Acaya, Giuggianello, Melendugno, Otranto e Tricase, conferendo al film una dimensione autentica e calda, tipica della terra che lo ospita. La Puglia diventa così una protagonista silenziosa, ma determinante, nel racconto che esplora il confine sottile tra realtà e illusione, tra sogni e disillusioni.

Alessandra Cardone, regista e sceneggiatrice del film, ha dichiarato di avere una profonda connessione sentimentale con questa terra, poiché le sue origini familiari affondano le radici in Puglia. La sua scelta di girare qui per il suo primo lungometraggio è stata quasi naturale, non solo per le sue origini, ma per la bellezza e la genuinità della regione, che ben si adattano al tema del film. Il Salento diventa il cuore pulsante della trama, che racconta di un sogno che non sempre si realizza, un sogno che può trasformarsi in un’illusione, proprio come suggerisce il titolo del film, “L’abbaglio”.

La produzione del film è a cura di Scirocco Films con il supporto di Apulia Film Fund, grazie all’intervento di Apulia Film Commission e della Regione Puglia, e ha ricevuto un contributo fondamentale dal POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. L’associazione tra la produzione e la terra pugliese è anche un segno di speranza per il futuro del cinema nel Sud Italia, come sottolineato dai produttori Angelo Laudisa e Alessandro Valenti, che sperano di poter dare nuova linfa al cinema nel Sud, attraverso un vero e proprio “Nord del cinema” pugliese.

La colonna sonora del film, firmata dal musicista e compositore Gabriele Rampino, arricchisce ulteriormente la narrazione, con brani che evocano le emozioni dei personaggi. La canzone originale “Ballata del Sud”, interpretata dalla cantautrice Carolina Bubbico, è un omaggio alla terra che fa da sfondo a questa storia.

Il film ha già riscosso un ottimo successo nei festival, come il Cinemaitalia Film Festival di Cascais (Portogallo) nel 2024, e ha vinto il Public Award all’Otranto Film Festival 2024, mentre Andrea Simonetti ha ricevuto il premio come Best Leading Actor all’Asti International Film Festival 2024.

La proiezione a Taranto segna solo l'inizio di un tour che toccherà altre città italiane, come Roma, il 15 aprile, con un incontro speciale con il regista Mimmo Calopresti, e successivamente Monopoli, Brindisi, Cerignola, Calimera e Bari, dove il film tornerà alla fine di aprile.

Un’occasione imperdibile per scoprire un’opera che racconta di sogni, di terre lontane e vicine, ma soprattutto di relazioni che, come spesso accade, mettono alla prova le certezze di chi le vive.

Sinossi del film: Nicola, un ristoratore pugliese, si ritrova a fare i conti con un sogno che gli sembra troppo bello per essere vero. Quando l’attore Johnny Light gli propone di trasferirsi a Los Angeles per diventare soci in un ristorante a Hollywood, Nicola si lascia sedurre dalla promessa di una nuova vita. Tuttavia, quando il sogno inizia a sgretolarsi e la realtà si impone, Nicola si troverà a dover affrontare le sue scelte e le sue illusioni, mentre sua figlia Aqua cresce rapidamente e si fa carico della realtà che la circonda.

Dettagli sul film:

Regia: Alessandra Cardone

Protagonisti: Andrea Simonetti , Denise Tantucci , Christopher Backus

Musiche: Gabriele Rampino

Produzione: Scirocco Films

Distribuzione: Unicorn, 102 Distribution

Lunedì 14 aprile, Cinema Savoia Cityplex, Taranto. Non perdere l'occasione di partecipare a questa speciale proiezione!