Bari, 'Paripasso': ok concessione locali scuola Manzari Buonvino

BARI - Su proposta dell’assessore alla Conoscenza, la giunta ha autorizzato ieri la concessione in uso a titolo gratuito, fino a luglio 2026, di alcuni locali della scuola Manzari-Buonvino all’associazione di promozione sociale Mama Happy, per garantire lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Paripasso”, di cui il Comune di Bari è partner, negli spazi dell’Hub Nest non utilizzati della scuola d’infanzia comunale. L’uso dei locali in concessione servirà a continuare a svolgere le attività legate al progetto “Paripasso per crescere insieme”, finanziato dal bando “Prima infanzia 2020 - Comincio da 0”, sostenuto dall’impresa sociale “Con i Bambini”.“La presenza degli hub educativi gestiti dall’associazione Mama Happy, ci consente di avere attivi presidi di inclusione, cultura e formazione degli operatori dei servizi nei quartieri Libertà, Bari vecchia e Madonnella - ha commentato l’assessore alla Conoscenza -. Nello specifico, il progetto Paripasso ha l’obiettivo di agire sulle situazioni di disagio dei nuclei familiari con figli minori, attraverso interventi multidisciplinari e integrati, con un lavoro di prossimità, di accompagnamento e aiuto concreto nelle attività di cura, educazione e inclusione. Come amministrazione, dunque, siamo felici di confermare il nostro supporto a queste attività, ancora più importanti in un quartiere come Libertà, multietnico e ad alta intensità migratoria, per la diffusione e il consolidamento di un sistema di tutela dei diritti dell’infanzia”.L’aps Mama Happy “centro servizi famiglie accoglienti” è stata promotrice, con il Comune di Bari, del progetto Nest - Nido Educazione Servizi Territorio, finanziato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del bando “Prima infanzia Zerosei”, per il cui svolgimento il Comune di Bari ha disposto l’assegnazione temporanea di una porzione della scuola d’infanzia comunale Manzari Buonvino, oggetto di riqualificazione funzionale a cura e spese dell’associazione.Per la realizzazione delle attività dell’Hub Nest nel quartiere Libertà, Mama Happy ha coinvolto genitori e bambini frequentanti la scuola, insieme a famiglie residenti nel quartiere (complessivamente 290 nuclei), sperimentando un modello di intervento integrato dei servizi socio-educativi con presa in carico globale dell’intero nucleo familiare e fornendo servizi sia ai bambini (attività laboratoriali per bimbi da 3 a 6 anni, servizio educativo, attività laboratoriali integrative) sia alle famiglie (servizi socio sanitari, servizi di accompagnamento e orientamento, percorsi di empowerment, sostegno materiale).In partenariato con altre realtà pubbliche e private, la città di Bari è risultata vincitrice del bando “Ricucire i sogni”, per la realizzazione del progetto “Inviolabili: percorsi di prevenzione e sostegno per bambini 0-6 anni vittime di ogni forma di violenza”, ottenendo 411mila euro per le attività realizzate da Mama Happy. Nella scuola Manzari Buonvino, attualmente, è ancora in corso l’attività di follow-up di Inviolabili, che prevede un monitoraggio ex post per i due anni successivi alla chiusura del progetto, nei quali Mama Happy sta continuando a portare avanti alcune iniziative, tra cui la formazione di docenti e operatori, incontri di supervisione per gli operatori delle scuole comunali e di mediazione interculturale.Nel frattempo, sono stati sottoscritti due ulteriori protocolli operativi con l’assessorato al Welfare e con l’assessorato alle Politiche educative e giovanili per la realizzazione di attività formative degli operatori dei servizi territoriali che si occupano delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, in ottica transculturale, per prevenire e intercettare forme di violenza su minori rafforzando le competenze genitoriali con attività di presa in carico, e per la definizione di procedure operative pubblico/privato per la segnalazione di casi di violenza.A conclusione del progetto Inviolabili, Mama Happy ha evidenziato i risultati raggiunti in termini di formazione degli operatori (350 unità e 250 docenti dei nidi e delle scuole comunali d’infanzia), percorsi di educazione emotiva e sentimentale (80 attivati con il coinvolgimento di circa 300 alunni dei nidi e delle scuole d’infanzia) incontri laboratoriali (500 con il coinvolgimento di circa 200 genitori e figli), percorsi di home visiting (9), prese in carico multiprofessionali in rete con i servizi pubblici e privati (112), sostegno economico ai nuclei familiari seguiti (80).In continuità con il progetto Inviolabili, Mama Happy ha partecipato e vinto insieme a tredici realtà nazionali pubbliche e private, tra cui il Comune di Bari in qualità di partner istituzionale, il bando “Prima Infanzia 2020 Comincio da 0” con il progetto “PARIPASSO per crescere insieme”, finanziato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”, di durata quadriennale fino al 2026, con un finanziamento complessivo di 285.984 euro sul territorio della città di Bari, cui si aggiunge un cofinanziamento di 45mila euro a carico dell’associazione.A partire dal 2018, inoltre, Mama Happy ha offerto diverse forme di supporto alla scuola Manzari-Buonvino e alle famiglie di alcuni utenti iscritti, ad esempio nel disbrigo di pratiche burocratiche (ottenimento di documenti per cittadini stranieri, supporto nella prenotazione di visite mediche pediatriche o con la neuropsichiatria infantile) ma anche con lo svolgimento di attività educative e ricreative extrascolastiche indirizzate agli alunni stessi o ai loro genitori.Nell’Hub Nest Manzari Buonvino sono attivi i seguenti servizi:· attività laboratoriali genitore/figlio;· laboratori pomeridiani rivolti a bambini da 3 a 6 anni (teatro, yoga, danza, lettura, musica) tenuti da esperti;incontri di gruppo e consulenze individuali con professionisti socio-sanitari (es. psicologi, pediatri, ecc.) tarati sui bisogni specifici delle famiglie;sportello di orientamento per intercettare i bisogni delle famiglie e indirizzarli verso i servizi del progetto e della rete territoriale;· orientamento ai servizi socio-sanitari;· corsi di potenziamento della lingua italiana per famiglie con background migratorio;· attivazione di mediatori linguistico/culturali anche su richiesta delle scuole;· laboratori manipolativi/attività grafico pittoriche;· servizio educativo integrativo per bambini da 0 a 3 anni;· scaffale multiculturale con albi in varie lingue dedicati dalla fascia 0-6 anni (registrato come Spazio Sociale per leggere delle rete di Bari Social Book).