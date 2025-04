Bari, paura alla Vivicittà: 55enne colpito da infarto durante la corsa, salvato dai sanitari

BARI - Attimi di grande paura questa mattina a Bari durante l’edizione locale della manifestazione podistica, che ha visto la partecipazione di centinaia di corridori, agonisti e non. Un uomo di, impegnato nella gara in forma non competitiva, è stato colto da unmentre correva nei pressi del

L’episodio è avvenuto poco dopo la partenza, in un tratto centrale del percorso. L’uomo si è accasciato a terra, attirando immediatamente l’attenzione dei presenti e del personale sanitario dislocato lungo il tracciato proprio per garantire assistenza in caso di emergenze.

I soccorritori sono intervenuti tempestivamente con le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, dove è stato stabilizzato e ricoverato. Secondo fonti ospedaliere, le sue condizioni sarebbero ora stabili e fuori pericolo, grazie alla rapidità dei soccorsi.

Grande il sollievo tra gli organizzatori, i partecipanti e il pubblico, per l’esito positivo dell’intervento. L’episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza della presenza di personale medico e attrezzature salvavita durante eventi pubblici, anche non agonistici.

Vivicittà è una storica manifestazione sportiva promossa dall’UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) che ogni anno coinvolge decine di città italiane e straniere, promuovendo lo sport come occasione di socialità, benessere e inclusione.