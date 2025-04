Bari, sospesa temporaneamente la vendita di pesce alla ex Manifattura Tabacchi: firmata l’ordinanza

BARI - È stata firmata questa mattina l’ordinanza che dispone la sospensione temporanea delle attività di vendita del settore ittico nel mercato della ex Manifattura Tabacchi di Bari. Il provvedimento, emesso dalla ripartizione Polizia Locale e Protezione Civile – settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive – sarà in vigore da martedì 22 aprile fino a giovedì 1° maggio compreso.

La sospensione riguarda l’intero comparto ittico, sia sul lato di via Crisanzio che su quello di via Ravanas, ed è stata resa necessaria per consentire gli interventi di ripristino delle coperture divelte a causa delle recenti avverse condizioni metereologiche.

Sicurezza al primo posto

In attesa dell’avvio dei lavori veri e propri, nella mattinata odierna è già stato effettuato un primo intervento di messa in sicurezza: un’azienda incaricata ha provveduto alla rimozione della copertura del tetto spiovente sopra i banchi interessati e ha installato una soluzione temporanea per permettere agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza.

L’amministrazione comunale monitora costantemente la situazione e si impegna a concludere i lavori nei tempi previsti, così da permettere una rapida ripresa delle attività commerciali.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio piano di manutenzione straordinaria del mercato, volto a garantire condizioni adeguate di lavoro e sicurezza per tutti gli operatori e i cittadini.