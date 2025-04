Guasto alla funivia del Monte Faito: cabina bloccata e passeggeri dispersi nella nebbia

CASTELLAMMARE DI STABIA - Momenti di grande tensione sul Monte Faito, dove un guasto improvviso alla funivia ha provocato la rottura di un cavo, bloccando due cabine nel tratto tra la vetta della montagna e la stazione di Castellammare di Stabia. Il sistema di sicurezza è entrato prontamente in funzione, evitando conseguenze gravi, ma l’incidente ha comunque causato forti disagi e preoccupazione.

Secondo le prime informazioni, sedici passeggeri sono rimasti intrappolati in una cabina bloccata poco distante dalla stazione alla base della funivia e sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco nel corso delle operazioni di soccorso. Fortunatamente, nessuno di loro è rimasto ferito.

Cabina dispersa a monte: si teme per altri passeggeri

Più critica la situazione della seconda cabina, rimasta bloccata in cima al monte. A bordo, secondo quanto riferito dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), ci sarebbero tre o quattro passeggeri insieme a un operatore. Da ore non si hanno più contatti con il mezzo: le comunicazioni radio sono interrotte e la cabina, complice una fitta nebbia, risulta al momento non visibile né raggiungibile.

Condizioni meteo ostacolano i soccorsi

Le difficili condizioni meteorologiche sulla vetta del Monte Faito stanno ostacolando gli interventi dei soccorritori, attivati già dal pomeriggio. Le raffiche di vento e la scarsa visibilità stanno rendendo complicato il raggiungimento della zona, dove si teme che il forte vento possa aver contribuito alla rottura del cavo.

Attivato il centro di coordinamento soccorsi

Alla luce della gravità della situazione, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza il centro di coordinamento dei soccorsi. Sul posto sono stati inviati i mezzi dei vigili del fuoco, del 118, delle forze dell’ordine e i volontari della Protezione Civile. Lo stesso prefetto si è recato personalmente sul luogo dell’incidente per seguire da vicino l’evolversi della situazione.

Le prossime ore saranno decisive per rintracciare e mettere in salvo i passeggeri rimasti a bordo della cabina dispersa. Restano ancora da chiarire le cause tecniche del guasto, ma non si esclude che il maltempo possa aver avuto un ruolo determinante nell’incidente.