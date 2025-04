Barletta, arrestato 29enne per detenzione e spaccio di marijuana

- Nell'ambito di una intensificata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, coordinata dal Questore della sesta provincia pugliese, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un ventinovenne di Barletta, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di marijuana.

In particolare, gli agenti della Sezione Falchi della Squadra Mobile della Questura BAT, durante specifici servizi di monitoraggio e controllo del territorio, hanno sorpreso l'uomo mentre cedeva una dose di marijuana a un suo coetaneo.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata presso l'abitazione del 29enne, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 108 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, su richiesta, ha ottenuto dal Tribunale la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Dall'inizio dell'anno, con l'arresto odierno, la Polizia di Stato ha effettuato nel comune di Barletta 12 arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente oltre 7 chilogrammi di marijuana, 700 grammi di hashish, 500 grammi di cocaina e due pistole illegalmente detenute.

Si precisa che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile.