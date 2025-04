Inaugurazione della mostra “Disegnando la Pace”: i bambini di Kherson raccontano la speranza attraverso l’arte

RUVO DI PUGLIA - Dal 15 aprile al 16 maggio 2025 ilospiterà la mostra internazionale, una toccante esposizione di disegni realizzati dai bambini della scuola d’arte di, città ucraina simbolo di resistenza e speranza.

Dopo aver fatto tappa nelle principali biblioteche e spazi culturali d’Europa, la mostra arriva anche a Ruvo di Puglia, offrendo alla cittadinanza un'importante occasione di riflessione sui temi della guerra, dell’esilio e del desiderio di pace.

Un progetto nato tra arte e resistenza

L’iniziativa è promossa da Un mondo di bene 2.0 APS, in collaborazione con la scuola d’arte di Kherson, e con le realtà ucraine Solidarietà per la Pace, Uniti per l’Ucraina, Spazio Educativo Artistico Ucraino, e il Centro di formazione BEREGYNYA. L’evento è patrocinato dal Comune di Ruvo di Puglia, dal Museo del Libro – Casa della Cultura, e da Ruvo Solidale.

La mostra si inserisce nel più ampio progetto artistico internazionale “Uccelli della pace”, avviato nel 2023 sotto la direzione di Yulia e Pavlo Slipich. Il progetto si ispira alla metafora del volo e dei nidi: come gli uccelli, anche le persone cercano rifugio, costruiscono legami e guardano al futuro. Attraverso i disegni, i bambini raccontano l’esperienza della guerra, la perdita della quotidianità, ma anche la forza del sogno e la voglia di ricominciare.

Un percorso tra dolore e speranza

La scelta di aprile per l’apertura dell’esposizione non è casuale: la primavera, con il simbolo della colomba, richiama la rinascita e la pace. La mostra vuole essere non solo uno spazio espositivo, ma anche un luogo di incontro e di ascolto, in cui la voce dei più piccoli possa diventare testimonianza e stimolo al dialogo.

Inaugurazione e visite

L’inaugurazione si terrà martedì 15 aprile alle ore 16:30 presso il Museo del Libro - Biblioteca Comunale. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 16 maggio nei seguenti orari:

Lunedì–Venerdì: 08:30–13:00

Martedì: 16:00–18:00

Giovedì: 17:00–19:00

Visite guidate e laboratori per scuole e associazioni

Dal 16 aprile al 16 maggio, scuole e associazioni del territorio potranno visitare l’esposizione partecipando a laboratori creativi dedicati al tema della pace, pensati per avvicinare bambini e ragazzi all’arte come forma di espressione e resistenza.

Per partecipare, è possibile prenotare scrivendo entro il 31 marzo a:

📩 unmondodibeneonlus@gmail.com

📩 biblioteca@comune.ruvodipuglia.ba.it