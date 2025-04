Basket Serie A1: l’Armani Milano espugna Tortona 85-68 e consolida il quinto posto

Olimpia Milano Fb

Mirotic guida i milanesi al successo con 18 punti. I piemontesi cedono nella ripresa

Tortona – Vittoria netta dell’Armani Milano che supera a domicilio la Bertram Derthona 85-68 nella sfida valida per la Serie A1 di basket. Un match dominato in crescendo dalla formazione allenata da Ettore Messina, che dopo un primo tempo equilibrato ha accelerato nella ripresa, trascinata da un ottimo Nikola Mirotic, autore di 18 punti, e da un solido Nico Mannion, che ne mette a referto 12.

La partita

L’avvio è favorevole ai meneghini: LeDay realizza dalla lunetta e fissa il primo vantaggio sul 12-6, con Mannion che guida i suoi fino al 22-16 al termine del primo quarto. Nel secondo parziale, Tortona prova a reagire ma l’Armani mantiene il comando: una tripla di Brooks firma il 31-29, mentre un canestro di Shields consente ai lombardi di andare all’intervallo avanti 41-36.

La svolta arriva nel terzo quarto: Mirotic continua a segnare con regolarità, portando Milano sul 49-46, poi è Ricci a colpire in successione, allargando il divario fino al 64-47 di fine frazione.

Nell’ultimo periodo l’Armani gestisce con autorità: Brooks mette a segno il 73-55, Mirotic sigla l’81-63, e infine Tonut fissa il punteggio sul definitivo 85-68.

I protagonisti

Per Milano, oltre ai 18 punti di Mirotic e ai 12 di Mannion, da segnalare la prestazione completa di Brooks, determinante nelle fasi cruciali. In casa Tortona si salvano Michele Vitali, miglior marcatore dei suoi con 16 punti, e Candi, che ne aggiunge 10.

Le classifiche

Con questo successo, l’Armani Milano consolida la quinta posizione in classifica con 38 punti, alimentando le ambizioni di alta classifica in vista dei playoff. Tortona, invece, resta nona a quota 28, in piena corsa per un posto tra le prime otto, ma chiamata a reagire nelle prossime gare.