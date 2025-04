Serie A, Jesper Karlsson in gol contro l’Atalanta: il Lecce strappa un punto prezioso a Bergamo

Atalanta Bergamasca Calcio fb

Il centrocampista svedese segna la sua prima rete stagionale. Ora testa al Napoli per la salvezza

Bergamo – Si sblocca Jesper Karlsson, il centrocampista svedese del Lecce, che ha trovato la via del gol nel match pareggiato 1-1 contro l’Atalanta domenica 27 aprile allo stadio Gewiss Stadium, nella 34ª giornata del campionato di Serie A. Una rete importante, arrivata in un momento decisivo della stagione per la squadra salentina, impegnata nella lotta salvezza.

Il gol rappresenta la prima marcatura stagionale in Serie A per Karlsson, che in questa stagione ha collezionato 18 presenze con la maglia giallorossa. Il suo inserimento e la capacità di finalizzazione sono stati determinanti per strappare un punto su un campo difficile come quello di Bergamo.

Il profilo di Karlsson

Classe 1998, Jesper Karlsson vanta una carriera internazionale che lo ha visto vestire le maglie del Falkenbergs FF, Elfsborg, AZ Alkmaar nei Paesi Bassi, e del Bologna prima del suo approdo al Lecce. A livello di nazionale, ha collezionato 14 presenze con la Svezia maggiore, oltre a varie convocazioni nelle selezioni giovanili: 5 presenze con l’Under 21, 2 con l’Under 20, 6 con l’Under 19 e 4 con l’Under 18.

Verso Lecce-Napoli

Archiviato il pareggio con l’Atalanta, il Lecce guarda ora alla delicatissima sfida contro il Napoli, in programma sabato 3 maggio alle 18 allo stadio Via del Mare. I partenopei, attualmente primi in classifica e in corsa per lo scudetto, rappresentano un ostacolo molto duro per i ragazzi di Marco Giampaolo. Tuttavia, con la salvezza ancora tutta da conquistare, il Lecce dovrà dare il massimo e Karlsson potrebbe essere nuovamente titolare, forte della fiducia guadagnata dopo il gol di Bergamo.

Una gara difficile ma fondamentale per il destino dei salentini, che proveranno a sorprendere ancora e a mettere in difficoltà una delle corazzate del campionato.