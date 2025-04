Basket Serie A1: sorpresa a Napoli, l'Armani Milano perde 95-87

In una partita sorprendente, l'Armani Milano è stata battuta 95-87 dal Napoli nella Serie A1 di basket. La partita si è rivelata equilibrata e combattuta, con continui cambiamenti di vantaggio tra le due squadre.

Nel primo quarto, i tiri liberi di Pangos hanno dato un leggero vantaggio ai campani, che si sono portati sul 6-3. Il canestro di Egbunu ha permesso a Napoli di concludere il quarto in vantaggio per 19-17.

Nel secondo quarto, l'Armani ha reagito grazie a Ricci e Le Day, concretizzando un 25-19 che li ha portati in vantaggio sul 47-41 alla fine della fase. La tripla di Flaccadori è stata decisiva per il punteggio del quarto.

Nel terzo quarto, Mirotic ha preso in mano la partita e con il suo contributo, insieme a Bortolani, Milano è riuscita a prevalere sul Napoli, portandosi sul 73-64 al termine di questa fase del match.

Tuttavia, nel quarto quarto, il Napoli ha reagito con determinazione. Green ha messo a segno il canestro che ha ridotto il divario a 76-75, mentre con la schiacciata di Egbunu i partenopei hanno allungato 85-76. Infine, Pangos ha chiuso la partita, dando al Napoli una vittoria fondamentale per la corsa verso la salvezza, con il punteggio finale di 95-87.

Per Milano, che si trovava in una posizione di vertice in classifica, questa sconfitta è una sorpresa e li mantiene al quarto posto con 32 punti, insieme a Trento. Per Napoli, invece, questo successo è un passo importante nella lotta per evitare la retrocessione, con i campani che ora sono quintultimi con 16 punti.

I migliori marcatori per l'Armani Milano sono stati Mirotic con 22 punti e Le Day con 20, mentre per il Napoli i protagonisti sono stati Pullen con 24 punti e Green con 21.