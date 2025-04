Il Monopoli invece nelle altre 3 gare giocate fuori casa ha pareggiato 0-0 contro il Benevento al “Vigorito” nella venticinquesima giornata, ha vinto 1-0 al “Provinciale” contro il Trapani nella trentesima giornata e ha pareggiato 2-2 contro il Picerno al “Curcio” nella trentaduesima giornata. Nella trentacinquesima giornata il Monopoli sfiderà domenica 6 aprile alle 15 il Potenza al “Veneziani” e dovrà vincere per avvicinarsi al secondo posto.

Nel girone C di Serie C il Monopoli ha subito 3 sconfitte nelle ultime 6 trasferte. Infatti i pugliesi hanno perso 1-0 a Biella contro la Juventus Next Gen nella ventitreesima giornata, 2-0 contro il Crotone allo “Scida” nella ventottesima giornata e 1-0 contro il Cerignola al “Monterisi” nella trentaquattresima giornata.